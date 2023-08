PSG : Le choix fort de Neymar pour son futur

La star parisienne Neymar vient de prendre une décision importante concernant la suite de sa carrière.

L’été 2023 sera-t-il celui au cours duquel la MNM parisienne se sera totalement disloquée ? Après le transfert de Lionel Messi, et en attendant celui très probable de Kylian Mbappé, le club de la capitale française pourrait bien assister au départ de son autre star offensive, Neymar.

Neymar flirte avec le Barça

L’attaquant brésilien, qui vient tout juste de reprendre la compétition avec une prestation du haut niveau livrée lors de la dernièresortie amicale des champions de France, serait attiré par un retour au FC Barcelone.

Selon ce que rapporte Fabrizio Romano, l’éminent spécialiste du mercato, l’international auriverde a déjà envoyé des signaux à son ancien club. Il est d’accord pour retrouver le Nou Camp, même si cela signifie réduire considérablement son salaire. Le média L'Equipe indique, de son côté, qu'il a également fait part de cette décision à ses responsables au PSG.

L'article continue ci-dessous

Malgré la volonté de l’intéressé, ce come-back sera difficile à concrétiser. Neymar étant sous contrat avec Paris, le Barça doit débourser une indemnité pour le faire revenir dans ses rangs. A moins qu’il n’y ait une entente sur un prêt, mais cela ne semble pas être l’option privilégiée par Paris.

Le PSG tient à Neymar

Du côté du PSG, on n’est d’ailleurs pas forcément favorables à un départ du numéro 10 de l’équipe. Il y a encore quelques semaines, la direction mettait tout en œuvre pour l’exfiltrer, mais la donne a changé. Le fait que Messi soit parti amène le club à vouloir le conserver. Nasser Al-Khelaifi veut aussi croire en son retour en grâce et la belle prestation de l’ex-prodige de Santos en Corée du Sud tend à lui donner raison. De plus, Luis Enrique, le nouveau coach de l’équipe, aimerait bien pouvoir garder celui avec lequel il a travaillé avec Barcelone.

Pour rappel, le come-back de « Ney » chez les Blaugrana avait déjà failli se faire en 2020. A l’époque, le PSG et son président avaient mis leur véto pour une cession le concernant. En sera-t-il de même cette fois-ci ?