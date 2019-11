PSG, l'agent de Thiago Silva s'exprime sur la prolongation

L'agent de Thiago Silva monte au créneau sur la prolongation de son client.

En fin de bail en juin prochain, Thiago Silva n'a toujours pas parlé avec les dirigeants du concernant une prolongation. Son agent s'est exprimé dans la presse italienne.

"On doit parler avec le club, on fera ça en janvier, a indiqué le représentant du défenseur central brésilien pour TMW. Tant que nous n'avons pas parlé, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Tout peut arriver, il peut prolonger comme s'en aller. Aujourd'hui, nous pensons au championnat et à la Ligue des Champions. Chaque chose en son temps."

Le coach parisien Thomas Tuchel a clairement pris position en faveur d'une prolongation du Brésilien, dont le contrat expire en juin 2020.

"Leonardo connaît mon avis. Je suis l'entraîneur et j'espère que j'aurai un rôle pour Thiago (Silva). C'est un capitaine incroyable, c'est un leader qui a un rôle important pour nous dans le vestiaire et sur le terrain. En plus, depuis le premier jour, il joue de manière exceptionnelle. Quand il joue ou qu'il ne joue pas, ce n'est pas la même chose pour nous", a-t-il expliqué.

"C'est un gars exceptionnel, avec un caractère très fiable. Oui, il est parfois fragile mais c'est bien pour moi. Je suis convaincu que nous avons une très bonne relation. Est-ce que j'imagine le PSG sans Thiago ? Aujourd'hui, non. Je ne peux pas, et je ne veux pas", a conclu Thomas Tuchel en conférence de presse.