PSG - L'agent de Thiago Silva justifie son choix de ne pas prolonger

L'agent de Thiago Silva explique que Leonardo lui a proposé une saison supplémentaire à Paris après la finale de Ligue des champions.

Prolongé de deux mois pour disputer le Final 8 de la , Thiago Silva a à son tour quitté le PSG, pour s'engager avec Chelsea. Pas sans que le PSG ne lui propose finalement de rester.

"Il n'espérait plus [une proposition de prolongation] car Leonardo lui a annoncé il y a deux mois qu'il ne souhaitait pas le prolonger", explique son agent Paulo Tonietto dans les colonnes de L'Equipe.

"Mais mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu'il reste un an de plus. Thiago s'était déjà mis d'accord avec , il ne pouvait pas faire marche arrière. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ?"

"Le directeur sportif et l'entraîneur doivent marcher ensemble"

Une proposition de dernière minute qui devait beaucoup à Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand ayant toujours espérer voir son capitaine finalement rester, comme il le confiait encore après la défaite face au .

"Dans un club, le directeur sportif et l'entraîneur doivent marcher ensemble. Ce n'était pas le cas. Tuchel a toujours voulu garder Thiago. Celui qui ne voulait pas, c'est Leonardo, et c'est lui qui a le pouvoir", poursuit encore Tonietto.

"C'est pourquoi, même s'il n'avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo vu ce qu'il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela aurait été humiliant."

Enfin, l'agent réfute tout désaccord sur la durée d'une prolongation ou sur le montant du salaire versé à l'international auriverde. "On n'a jamais parlé d'argent ni de durée de contrat. Jamais. Leonardo a simplement dit qu'il ne comptait plus sur lui. Rien de plus."