Panique au PSG, Moscardo se blesse avant de signer

Très mauvaise nouvelle pour Gabriel Moscardo avant sa probable signature au Paris Saint-Germain.

Le mercato hivernal a grandement ouvert ses portes en France, ce lundi 1er janvier 2024. Milieu de terrain des Corinthians, Gabriel Moscardo devrait s’engager avec le club francilien dès les premiers jours du marché des transferts.

Beraldo et Moscardo au PSG

Deux potentielles recrues du Paris Saint-Germain pour ce mercato hivernal, les deux jeunes Brésiliens, Gabriel Moscardo, milieu de terrain de 18 ans, et Lucas Lopes Beraldo, défenseur central 20 ans, sont arrivés dans la capitale française, vendredi, pour passer les examens et signer leur contrat avec le club champion de France.

Si les deux jeunes ne pourront pas disputer la finale du trophée des champions contre Toulouse, ce 03 janvier, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo pourraient être présents face à l’US Revel lors du match des 32es de finale de Coupe de France, le 07 janvier prochain. Mais tout ceci au cas où ils ont réussi aux tests.

Getty Images

Moscardo absent pour trois mois

Alors que Luis Enrique, entraîneur de club francilien, est en quête de renforts dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain, le technicien espagnol ne pourra pas compter sur les services de la future recrue parisienne, Gabriel Moscardo. A travers un message sur sa story Instagram, le milieu de terrain de 18 ans annonce qu’il se fera opérer et manquer les pelouses pendant au moins trois mois.

Getty Images

« Chers amis et supporters. Avec l’année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m’a offert l’incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthians. J’aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu. Bonne année à tous ! », a-t-il écrit.

Mais à en croire les informations de L’Equipe, le transfert du milieu de terrain des Corinthians n’est pas remis en cause en raison de cette annonce fracassante.