Mercato : Beraldo au PSG, c’est validé !

Le Paris Saint-Germain va faire venir le jeune défenseur central brésilien de 20 ans, Lucas Lopes Beraldo.

La défense parisienne sera comblée lors du mercato hivernal de 2024, qui ouvrira ses portes dès le 1er janvier prochain. Comme annoncé par nos soins, le Paris Saint-Germain va finaliser les choses et officialiser sa première recrue.

Lucas Beraldo va signer à Paris

Décimé en défense, le club champion de France travaille à se renforcer avant la seconde partie de la saison. Blessé depuis plusieurs mois, le retour de Nuno Mendes reste encore inconnu. De son côté, le retour de Presnel Kimpembe, qui a récemment renouvelé son contrat avec le PSG, est aussi jusque-là, comme une promesse de gascon.

En effet, le Paris Saint-Germain s’est tournée vers la Serie A brésilienne pour sortir la pépite de São Paulo, Lucas Lopes Beraldo. Défenseur central de 20 ans, le joueur aurait donné son accord pour signer au Paris Saint-Germain dès le prochain mercato d’hiver.

A en croire les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le club parisien et Sao Paulo ont trouvé un accord pour le transfert de Lucas Beraldo. Le défenseur central de 20 ans, polyvalent et gaucher, a, lui, déjà accepté les conditions du club parisien. Les frais de transfert seront de 20 millions d’euros, sans frais supplémentaires. São Paulo et le PSG, préparent les documents pour signer l'accord dans les plus brefs délais.

Pour rappel, Lucas Beraldo était également dans le viseur des géants européens tels que Leicester City et le Zénith Saint-Pétersbourg. Mais le protégé de Rogério Ceni a préféré de rejoindre le club de la capitale français plutôt que tout autre club.

Beraldo et Moscardo au PSG en janvier ?

En dehors de Lucas Beraldo, le Paris Saint-Germain est également proche de boucler une autre pépite brésilienne. Il s’agit en effet de Gabriel Moscardo, qui a préféré le club francilien aux Blues de Chelsea.

Pour rappel, Lucas Beraldo, qui a fait ses débuts professionnels en juillet 2022, a disputé 52 matchs avec l'équipe première de Sao Paulo, remportant la Coupe du Brésil en septembre dernier. Faut-il rappeler aussi que le nom de Leny Yoro était associé au club champion de France il y a quelques jours. Mais la piste s'est refroidie.