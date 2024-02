PSG : L’étonnante déclaration de Luis Enrique avant la Real Sociedad

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, ne voit pas son équipe passer le 8e de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad.

En déplacement à la Meinau, vendredi soir, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 de France, le Paris Saint-Germain a difficilement arraché la victoire contre le Racing Club de Strasbourg (1-2). Interrogé à l’occasion sur la réception prochaine de la Real Sociedad en Ligue des champions, le technicien espagnol a fait d’étonnantes déclarations.

Mbappé et Asensio sauvent le PSG

Le Paris Saint-Germain a réussi à éviter le piège alsacien, vendredi soir. Les champions de France s’étaient imposés (1-2) grâce à Kylian Mbappé et Marco Asensio, tous les deux buteurs et passeurs décisifs. Après plusieurs occasions de but vendangées, c’est le club champion de France qui a ouvert le score.

Après son pénalty manqué (6e), Kylian Mbappé, servi somptueusement par Marco Asensio à la suite d’une erreur du gardien alsacien, a ouvert le score (31e) pour le Paris Saint-Germain. Le score étant resté de 0-1 à la pause, Marco Asensio a doublé la mise pour les visietrus (49e) grâce à une offrande de Mbappé. Dilane Bakwa a réussi à réduire l’écart suite à un centre (68e). Le score est resté de 1-2 jusqu’au coup de sifflet final.

Getty

« On sera peut-être tous morts »

S’il s’est dit heureux de la victoire de ses hommes contre Strasbourg, vendredi soir, Luis Enrique est plus ou moins optimiste pour le prochain match de son équipe en Ligue des champions de l’UEFA, où le Paris Saint-Germain sera l’hôte de la Real Sociedad en huitième de finale. Interrogé sur une éventuelle inquiétude avant la réception de la Real Sociedad (14 février), l’ancien coach du Barça a servi une réponse surprenante.

Getty

« Dans 12 jours, on sera peut-être tous morts. Bon j'espère que non. Mais la Ligue des champions ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Brest, c'est le match de Coupe. Le futur n'existe pas en football, encore plus à haut niveau. Brest. Le match de Coupe. Une finale pour nous », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse après la courte victoire parisienne.

Leader de la Ligue 1 avec neuf points sur l’OGC Nice (2e, 38 points en attendant de jouer Brest), le Paris Saint-Germain (47 points) jouera son prochain match contre le Stade Brestois en huitième de finale de la Coupe de France. Les Parisiens avaient été accrochés (2-2) récemment par les Brestois lors de la précédente journée de Ligue 1. Ce match aura lieu le mercredi 7 février prochain au Parc des Princes.