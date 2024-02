PSG, l'aveu surprenant de Luis Enrique après la victoire contre Strasbourg

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a fait un aveu étonnant après la victoire de son équipe contre Strasbourg, vendredi.

Le Paris Saint-Germain défiait vendredi soir Strasbourg en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Face aux Alsaciens, le PSG s’est relancé avec une victoire (1-2) après le nul concédé contre Brest lors de la journée précédente (2-2). Mais ce ne fut pas du tout aisé pour les Parisiens comme l’a reconnu leur entraineur, Luis Enrique à la fin de la rencontre.

Luis Enrique se réjouit de la victoire du PSG

Malgré sa 10e place au classement, Strasbourg (25pts) n’était pas un adversaire si prenable pour le PSG (1er, 47pts). Avant ce soir, les Alsaciens étaient notamment sur une série de neuf match sans défaite. Les hommes de Patrick Vieira ont d’ailleurs posé beaucoup de problèmes au PSG et aurait même pu obtenir le point du nul.

Toutefois, les Parisiens sont restés solides jusqu’au bout et ont tout fait pour ne concéder un nouveau nul pour le plus grand plaisir de Luis Enrique. « Je suis heureux ce soir. Mieux que la dernière fois (contre Brest, ndlr). Ils n’avaient plus perdu depuis 9 matches, c’est une bonne équipe. Ils ont essayé de nous presser. On a joué un bon football face à une équipe qui a pris de risques », lance le coach du PSG au micro de Prime Video.

« Ce n’est pas que le PSG qui joue au football »

Comme face à Brest le weekend dernier, le PSG a subi beaucoup de pression dans les dernières minutes. Le PSG aurait pu concéder un autre match nul sans les arrêts de Gianluigi Donnarumma qui a sauvé le club parisien à plusieurs reprises. Une fin de match qui n’étonne pas pour autant Luis Enrique qui comprend que toutes les équipes prennent de risques face à ses joueurs.

« Pourquoi on a des difficultés à contrôler les matches ? Quand on mène au score, alors l’équipe adverse prend toujours des risques. On essaye toujours de jouer de la même manière. Des fois on y arrive et des fois non. C’est normal. Ce n’est pas que le PSG qui joue au football. Il y a l’adversaire aussi. Mais je suis content, on a le résultat », a ajouté Luis Enrique.