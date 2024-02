Strasbourg – PSG : Paris s’extirpe du piège des Alsaciens (1-2)

Strasbourg était aux prises avec le PSG vendredi pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Score final, 1-2.

Le PSG était en déplacement au stade de la Meinau samedi pour défier Strasbourg à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Face à des Alsaciens très entreprenants et déterminés, les Parisiens ont trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer dans ce match piège.

Un premier acte rythmé

Le match a démarré fort avec une première occasion pour Strasbourg dès l’entame. Sahi Dion pénétrait déjà la surface et butait sur Gianluigi Donnarumma qui repoussait le ballon avec son épaule droit (1e). Ce fut une chaude alerte sur le camp du PSG qui en subissait une autre dans la foulée et sauvé une fois encore par Donnarumma (2e). Sonné, le PSG attaquait et allait chercher un penalty grâce à Randal Kolo Muani après intervention de la VAR (5e). Cependant, Kylian Mbappé butait sur Bellaarouch qui sauvait l’ouverture du score (7e).

L'article continue ci-dessous

Getty

Le PSG essayait ensuite de mettre le pied sur le ballon mais Strasbourg continuait par titiller les Parisiens. Les Alsaciens vont même envoyer une nouvelle alerte sur le camp francilien avec une frappe de Diarra qui touchait la barre après un mauvais dégagement de Soler (20e). Les hommes de Patrick Vieira insistaient sur les buts du PSG mais ne trouvaient pas le chemin des filets. Ce sont finalement les hommes de Luis Enrique qui faisaient trembler les filets en premier. Malheureux sur le penalty, Kylian Mbappé profitait d’une passe de Marco Asensio, précédée d’une erreur du gardien alsacien, pour ouvrir le score (0-1,31e). Le score en restait là jusqu’à la pause malgré de nouvelles tentatives des deux côtés.

Le PSG a eu chaud jusqu’au bout

A la reprise, les Alsaciens mettaient toujours la pression sur les Parisiens. Mais Strasbourg est tombé dans le piège du PSG en laissant des espaces derrière. Des espaces dont profitait justement Paris pour faire le break. Passeur sur le but de Mbappé, Marco Asensio était cette fois-ci à la conclusion et corsait l’addition sur une passe de…Mbappé (0-2, 49e). Le match baissait ensuite en intensité avec une succession de fautes. Mais Strasbourg n’avait pas encore déposé les armes.

Getty

Après avoir poussé pendant plusieurs minutes sans succès, les Alsaciens trouvaient enfin le chemin des filets grâce à Dilane Bakwa qui réduisait l’écart suite à un centre (1-2, 68e). Ce but a le don de réveiller les deux équipes qui se rendaient coup pour coup par la suite. Fabian Ruiz manquait de corser une nouvelle fois l’addition pour le PSG (69e) avant que Donnarumma ne sauve encore les Parisiens sur une double parade (70e). Le PSG et Strasbourg tentaient ensuite tout pour sceller le sort de la rencontre mais les filets ne trembleront plus jusqu’au coup de sifflet final. Le PSG (1er, 47pts) gagne trois points de plus dans la course au titre alors que Strasbourg (10e, 25e) reste dans le ventre mou du classement.