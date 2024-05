PSG, l’annonce forte d’Ethan Mbappé sur son avenir

Le jeune attaquant du PSG, Ethan Mbappé, s’est exprimé sur son avenir, dimanche.

Le Paris Saint-Germain est encore loin d’avoir terminé sa saison. Sacré champion de France depuis quelques semaines, le club de la capitale dispute son dernier match de Ligue 1 ce dimanche contre Metz (21h). Une rencontre qui devrait servir de test pour les Parisiens en vue de la finale de Coupe de France contre l’OL, samedi prochain. Cependant, le PSG a déjà commencé par se projeter sur le mercato estival en sécurisant notamment l’avenir de ses pépites. Mais celui de l’une d’elles en l’occurrence, Ethan Mbappé, reste encore indécis. Le titi parisien a d’ailleurs donné un indice sur son futur ce dimanche.

L’avenir d’Ethan Mbappé au PSG en suspens

Il y a un peu plus d’une semaine, Kylian Mbappé annonçait son départ du PSG. Dans une vidéo de moins de quatre minutes, diffusée sur ses réseaux sociaux, l’international français a mis fin à tout suspense sur son avenir. « Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger… », déclarait entre autres le Bondynois. Le champion du monde 2018 a déjà fait ses adieux au Parc des Princes contre Toulouse (défaite 1-3) et ne rejouera plus en Ligue 1. Par ailleurs, s’il n’y a plus de doute sur l’avenir de Kylian Mbappé, ce n’est pas le cas de son frère cadet, Ethan.

Ethan Mbappé n’ira pas au Real Madrid

Sous contrat aspirant avec le PSG, Ethan Mbappé était sur la voie d’une prolongation il y a quelques mois. Mais les négociations ont connu un coup d’arrêt après que son frère aîné, Kylian, a confié au PSG qu’il ne prolongera pas en février dernier. En plus, la presse espagnole révélait à l’époque qu’Ethan Mbappé devrait suivre Kylian au Real Madrid, future destination de ce dernier.

Une éventualité qui restait encore possible jusqu’à ce jour, les discussions sur une prolongation n’étant toujours pas relancées. Mais Ethan Mbappé a mis fin au suspense ce dimanche. Interrogé par un fan, la sortie du camp d'entraînement du PSG, sur la possibilité de suivre son frère au Real Madrid, le titi parisien (17 ans) a répondu avec un grand « non ». C’est donc clair pour tout le monde, Ethan Mbappé reste au PSG.