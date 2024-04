Ethan Mbappé: S'imposer au PSG ou filer ailleurs ? Il est temps pour le frère de Kylian de prouver sa valeur et voler de ses propres ailes

Après avoir fait ses débuts en équipe première, le jeune homme de 17 ans est prêt à sortir de l'ombre envahissante de son talentueux frère.

Il est difficile d'évoquer Ethan Mbappé sans parler de son frère aîné. Kylian, après tout, est l'un des meilleurs au monde et restera parmi les attaquants références de sa génération. Mais Ethan sait aussi jouer. Il a beau être de neuf ans le cadet de son frère, il recèle aussi des qualités indiscutables.

Plus petit en taille et plus proche d'un milieu de terrain technique, Ethan a passé du temps au sein des équipes jeunes du PSG, a fait ses débuts avec l'équipe première alors qu'il n'avait que 16 ans et aujourd'hui il semble être prêt pour un nouveau challenge.

Bien qu'il ait suivi Kylian dans ses premiers pas au plus haut niveau, il reste persuadé qu'il est suffisamment doué pour tracer sa propre voie et mener une carrière au plus haut niveau. Alors que Kylian est sur le point de partir pour le Real Madrid, Ethan a enfin sa chance.

GOAL s'intéresse à un joueur qui peut être bien plus que le petit frère d'un candidat au Ballon d'Or.