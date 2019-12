PSG, Kylian Mbappé fête ses 21 ans

L'international français fête ce vendredi ses 21 ans et bénéficie déjà d'un palmarès bien garni.

Kylian Mbappé aura à coeur de marquer ce samedi soir face à Amiens. En effet, le jeune prodige du football français fête ce vendredi 20 décembre son 21ème anniversaire, et nul doute qu'il voudra le fêter dignement devant le public du Parc des Princes, ce samedi 21 décembre. Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé est un véritable monstre de précocité que ce soit sur le plan des statistiques mais aussi en terme de palmarès.

Depuis son éclosion au printemps 2017, Kylian Mbappé empile les buts et les titres, ainsi qu'un transfert record. En trois ans au plus haut niveau a déjà remporté trois fois la , deux fois avec le et une fois avec l'AS , son club formateur. Sur la scène nationale, le natif de Bondy a également remporté une et une . Mais surtout, Kylian Mbappé est déjà champion du monde.

Un phénomène de précocité

L'attaquant du PSG a grandement contribué au titre glané par l'équipe de en en 2018. Et que dire de son palmarès individuel, déjà bien garni pour un joueur de son âge. Deux fois meilleur espoirs de , meilleur joueur et meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, Golden Boy (meilleur joueur ayant moins de 21 ans) en 2017, quatrième du Ballon d'Or en 2018... une liste longue comme le bras. Kylian Mbappé ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et il est même en avance sur les meilleurs du monde.

Avant même de fêter ses 21 ans, Kylian Mbappé a passé, il y a peu, le cap des 100 buts en professionnel. Une sacrée barre mythique. Et sur le plan des statistiques, Kylian Mbappé est même en avance sur les phénomènes que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont dominé le football mondial durant la dernière décennie. L'attaquant du PSG est promis à un très grand avenir mais fait d'ores et déjà partie des meilleurs du monde.

Pour ses 21 ans, nul doute que le souhait de Kylian Mbappé serait probablement de remporter la cette saison avec le Paris Saint-Germain ou bien de triompher de nouveau avec le maillot bleu l'été prochain lors de l' . À 21 ans, Kylian Mbappé a déjà accompli énormément de choses, mais il lui en reste tant à faire et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a encore beaucoup de temps devant lui.