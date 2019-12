Michel Platini : "Mbappé peut très bien faire toute sa carrière au PSG"

Dans des propos accordés au Figaro, l'ancien président de l'UEFA s'est montré très flatteur à l'encontre de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain.

Après avoir tancé le profil technique de Kylian Mbappé, Michel Platini semble quelque peu rétropédaler dans ses sorties médiatiques au sujet du prodige ces dernières semaines. En effet, la légende français avait ainsi recommandé le joueur formé à l'AS à la Turin, son ancien club, estimant que le crack serait le successeur parfait de Cristiano Ronaldo, dans des propos accordés au média Tuttosport.

"J'aime beaucoup Neymar. Et puis il y a ce gamin qui joue avec lui au et qui n'est pas mal aussi... Mbappé pourrait être la star au cours des 10 prochaines années. Je le recommanderais à n'importe qui", avait déclaré l'ancien président de l'UEFA.

"Mbappé peut très bien faire toute sa carrière au PSG"

Ce mercredi, l'ancien joueur de la Juventus, de l'AS Saint-Etienne et de l'AS Nancy Lorraine s'est de nouveau exprimé au sujet du Champion du Monde 2018, se montrant particulièrement flatteur à son encontre, ainsi qu'à celle du Paris Saint-Germain.

"Il n’a rien à travailler, il est adroit devant le but, c’est un tueur, il a toutes les qualités pour être un bon attaquant. Il va marquer l’histoire du foot, cela ne tient qu’à lui. Mais, comme tout attaquant, il dépendra des numéros 10. Mbappé est dix fois plus fort avec Neymar. Il n’y a pas de plus grand club que le PSG aujourd’hui. Historiquement, c’est vrai qu’il y a des , des Juventus. Mais les moyens du PSG sont les mêmes que ces grands clubs. Donc Mbappé peut très bien faire toute sa carrière au PSG, qui a mis le football français dans une autre dimension", a cette fois jugé Michel Platini, dans un entretien pour le Figaro.