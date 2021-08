PSG, Kroos lâche un indice concernant le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid

L'Allemand pense que la signature de Messi en faveur du PSG pourrait jouer en faveur de la Casa Blanca pour Kylian Mbappé.

Toni Kroos a laissé tomber un indice concernant le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid tout en discutant du départ de Lionel Messi du FC Barcelone, affaiblissant potentiellement les principaux rivaux de son club. Le passage ayant duré 21 ans de Messi au Camp Nou s'est officiellement terminé au début du mois lorsque le Barça a annoncé qu'il n'était pas en mesure de signer à nouveau le joueur de 34 ans en raison de sa lutte continue pour descendre en dessous de la limite salariale actuelle de la Liga.

Le PSG est ensuite intervenu pour signer Messi gratuitement, mais il a été suggéré que malgré l'ajout du sextuple vainqueur du Ballon d'Or, ils pourraient perdre une star majeure de leur effectif : Kylian Mbappé, qui n'a pas encore conclu d'accord avec le club sur une prolongation de contrat. Kroos peut maintenant voir Mbappé se diriger vers le Real Madrid, convaincu que le transfert de Messi au Parc des Princes pourrait finir par jouer en faveur des Blancos de différentes manières.

"Nous verrons comment tout cela fonctionnera (Lionel Messi au PSG). Peut-être que la décision est bonne pour nous parce que notre plus grand concurrent a perdu son meilleur joueur ", a déclaré l'international allemand en parlant à son frère sur leur podcast conjoint Einfach mal luppen. " Et peut-être qu'il en résultera encore plus de bonnes choses. Peut-être qu'un joueur du Paris Saint-Germain va nous rejoindre…".

Un effet domino créé par Messi ?

"Si cela (Mbappe rejoignant le Real Madrid) devait réellement se produire - je ne sais pas - tout cet accord avec Messi ne serait certainement pas être un désavantage pour nous" , a conclu le milieu de terrain du Real Madrid. Mbappé vient d'entrer dans la dernière année de son contrat au PSG, et Goal a annoncé que le Real attendra l'été prochain avant de se précipiter pour sa signature si un accord ne peut être conclu avant la fin du mercato actuel.

Cependant, le président du Parc des Princes, Nasser Al-Khelaifi, a clairement indiqué qu'il s'attend à ce que le champion du monde 2018 allait rester au club lors de la présentation de Messi à Paris la semaine dernière. "L'avenir de Mbappe ? Je pense que tout le monde le sait. Son avenir est clair. Il l'a dit lui-même, il voulait que nous ayons une équipe compétitive" , a-t-il déclaré. " Eh bien, nous avons le plus compétitif au monde en ce moment. Il n'y a donc aucune excuse pour lui maintenant. Il ne peut rien faire d'autre que de rester."

Kroos a ensuite émis son avis dans l'éternel débat sur qui est le plus grand joueur de tous les temps, choisissant son ancien coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, qui joue maintenant pour la Juventus, plutôt que le meilleur buteur de Barcelone, Messi. "Durant ma carrière de joueur, c'est Cristiano Ronaldo (meilleur joueur de tous les temps)" , a déclaré la star des Blancos. " Bien sûr, je suis partial car il a contribué de manière décisive à ce que nous remportions de nombreux titres. C'était excitant et impressionnant (de jouer aux côtés de Ronaldo)".

"Nous n'étions pas seulement coéquipiers, mais aussi voisins dans le vestiaire et voisins en privé. Il habitait juste à côté de moi. Voir à quel point il est perfectionniste était impressionnant. C'est pourquoi il m'est interdit de nommer Messi (comme le meilleur joueur de tous les temps) ", a conclu Toni Kroos.