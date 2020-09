PSG - Jérôme Brisard, arbitre du Classique, ne devrait plus revoir le Parc des Princes de sitôt

Jérôme Brisard ne devrait plus être affecté au Parc des Princes après sa prestation lors du Classique PSG-OM.

17 cartons, dont cinq teintés de rouge. Ainsi pourrait-on décrire la "prestation" de Jérôme Brisard lors du Classique de entre le et l’ (0-1) dimanche dernier. Entre la bagarre générale, les petits coups dans le dos, les accusations de racisme et de crachat… l’homme en noir a eu du travail, et sa prestation a été pointée du doigt.

En zone mixte, Leonardo a immédiatement détourné l’attention sur Brisard. Son équipe a beau être sortie totalement de son match, le directeur sportif parisien a préféré reprocher son manque d’expérience à l’homme en noir. "On ne peut rien lui reprocher", l’a défendu Pascal Garibian, directeur technique de l’arbitrage, par la suite.

"Après un match comme ça, c’est la nuit blanche assurée, explique l’ancien sifflet français Saïd Ennjimi, interrogé par L’Équipe. On ressent toutes les situations, c’est une déferlante médiatique, on met du temps à s’en remettre." Après le Classique, Brisard a d’ailleurs enchaîné… avec de la . Un scénario prévu, d’après Garibian, mais l’homme en noir ne retrouvera pas les sommets de sitôt.

"La DTA y réfléchit à deux fois avant de le faire arbitrer à nouveau la même équipe"

"Quand un arbitre est mis en cause, la DTA y réfléchit à deux fois avant de le faire arbitrer à nouveau la même équipe, explique une source avisée de L’Équipe. Tout dépend du degré de chahut qu’il a subi. Mais si le problème est lourd, il peut ne plus être affecté à un match de cette équipe pour le reste de la saison."

"Dans le cas de M. Brisard, on lui évitera peut-être simplement le contexte du Parc des Princes, mais pas forcément les matchs du PSG à l’extérieur", a conclu cette personne interrogée par nos confrères. Il faut dire, également, que l’homme en noir n’avait vraiment pas été aidé par les acteurs du Classique…