PSG - OM, Leonardo : "L’arbitre était trop inexpérimenté"

Le directeur sportif parisien était très remonté après la défaite contre l’OM. Et ses griefs étaient surtout dirigés vers l’arbitre.

Le PSG a encore fauté ce dimanche en . Quelques jours après avoir chuté face à Lens (0-1), l’équipe francilienne s’est inclinée à domicile face à son grand rival de l’OM. Une suite de contre-performances ennuyeuses, mais que Leonardo, le directeur sportif parisien, n’a pas trop cherché à commenter. En revanche, il s’en est pris à l’arbitre du match, monsieur Brisard.

Pour le Brésilien, la Ligue aurait dû nommer un arbitre avec plus de vécu pour ce genre de matches. « 14 jaunes et cinq rouges, ça veut dire que le match était hors de contrôle, je ne vais pas défendre des comportements indéfendables, je ne comprends pas, a-t-il commencé par tonner au micro de Téléfoot. Faire un Clasico à la 3e journée... personne n’est dans les conditions à 100%, je ne comprends pas pourquoi tu n’as pas Turpin ou Buquet, on choisit un arbitre de 34 ans qui n’a pas l’expérience pour un match comme ça. Ce n’est pas le moment de faire un clasico, on avait Turpin, on a besoin d’arbitres comme ça pour des matchs de ce niveau. On a perdu la tête. »

« La bagarre ? C’est très grave »

Pour ce qui est de l’échauffourée de fin de rencontre, Leonardo a insisté sur le fait que ce genre de scènes ne se serait pas produite si le match était mieux maitrisé par l’homme en noir. « Sur ce qui s’est passé (à la fin), les TV ont les images, ce sera jugé. Il y a cinq rouges, c’est grave aussi. Il faut savoir ce qui s’est passé et tout juger. Le match était hors de contrôle. Je n’ai pas compris non plus le VAR, je pense que le premier but de l’OM est hors-jeu mais pas le deuxième. C’était un match sans contrôle. Turpin ou Buquet auraient dû être là. Ils auraient être plus préparés. La bagarre, c’est très grave, on va gérer en interne, on va parler à nos joueurs », a-t-il déclaré.

Appelé ensuite à évoquer le côté sportif, Leonardo a éludé la question sur l’avenir de Tuchel. Pour lui, il y a besoin de replacer les choses dans leur contexte et prendre du recul sur les évènements avant de juger le travail du coach. « Après un match comme ça, poser la question c'est un peu compliqué. Le calendrier... aujourd'hui c'était la première journée de certains championnats en Europe. Il y a beaucoup de choses: on sort de la C1 et tu reprends tout de suite, on a eu le problème du Covid-19... on ne peut pas oublier le contexte très compliqué! On a besoin de cohérence pour être un peu mieux. Ce n'est pas pour critiquer le championnat français, mais qu'on discute », a-t-il concédé.