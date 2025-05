PSG - Inter Milan : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Soir de gloire à Munich ! Le PSG défie l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Le rêve européen à portée de main pour Paris et Luis Enrique !

Munich, théâtre des rois. Ce samedi soir, sous les étoiles bavaroises, le Paris Saint-Germain se présente au seuil de l'histoire, à quatre-vingt-dix minutes, peut-être cent vingt, d'un sacre en Ligue des Champions qui le fuit depuis sa création. Face à lui, l'Inter Milan, géant d'Italie trois fois couronné, avide de rédemption après une finale perdue il y a deux ans. Une affiche de rêve où l'ambition dévorante d'un PSG métamorphosé se mesure à la fierté et à l'expérience Nerazzurra. Le Graal européen est enfin à portée de main.

Paris : l'heure de la consécration, l'œuvre de Luis Enrique

Après une saison nationale quasi parfaite où il a raflé tous les trophées disponibles, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique touche au but suprême. En deux ans, le technicien asturien a patiemment bâti une équipe redoutable, où le collectif prime sur les individualités et où les "starlettes" ont laissé place à des guerriers solidaires. Ce PSG transfiguré, capable de s'imposer avec panache à Anfield ou à l'Emirates, porte les espoirs de QSI et de toute une ville, désireuse de voir enfin son club au sommet de l'Europe. Les présages munichois sont d'ailleurs favorables : c'est ici que l'OM, unique vainqueur français, avait triomphé d'un club milanais en 1993, et la capitale bavaroise a souvent couronné des vainqueurs inédits.

Inter : la fierté lombarde et une revanche à prendre

Mais pour atteindre le panthéon, Paris devra terrasser une Inter Milan blessée et déterminée. Échouant de peu dans la course au Scudetto et en Coupe d'Italie, les hommes de Simone Inzaghi voient en cette finale l'occasion de sauver leur saison et de laver l'affront de leur défaite en finale il y a deux ans. Forts de leur riche histoire européenne et d'une discipline tactique redoutable qui a fait déjouer le Bayern Munich et le FC Barcelone cette saison, les Nerazzurri, emmenés par un capitaine Lautaro Martinez assoiffé de revanche, vendront chèrement leur peau. Leur capacité à contrôler le tempo des matchs sera un défi majeur pour les Parisiens.

Dembélé, le facteur X pour un triomphe attendu par toute la France ?

Dans cette quête d'éternité, le PSG s'appuiera sur un Ousmane Dembélé étincelant, véritablement transfiguré lors de la seconde moitié de saison. Une performance majuscule de l'ailier français en finale pourrait non seulement offrir le titre à Paris, mais aussi le positionner idéalement dans la course au Ballon d'Or. Son éclosion au plus haut niveau symbolise ce nouveau PSG, peut-être plus équilibré et redoutable depuis le départ de certaines de ses anciennes icônes. Ce samedi, à l'exception de quelques irréductibles, c'est toute la France qui vibrera derrière le club de la capitale, espérant voir le Paris Saint-Germain ramener une deuxième Ligue des Champions sur le sol français et soulager des décennies d'attente. Le dénouement d'une saison palpitante est imminent.

Horaire et lieu du match PSG - Inter

Ligue des Champions - Phases Finales Allianz Arena

La finale de l'UEFA Champions League entre le PSG et l'Inter se jouera à l'Allianz Arena à Munich, en Allemagne.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 le samedi 31 mai, heure française.

Infos de l'équipe PSG

Presnel Kimpembe, longtemps blessé cette saison, fait bien partie du groupe parisien, mais ne devrait pas être concerné par la feuille de match. Luis Enrique dispose donc d’un effectif au complet pour cette finale de Ligue des champions, ce qui lui permettra d’aligner son équipe-type.

Comme souvent ces dernières semaines, un dernier doute subsiste concernant le troisième élément du trio offensif. Ousmane Dembélé, remplaçant lors du match retour contre Arsenal, est cette fois attendu titulaire. Il devrait être associé à Khvicha Kvaratskhelia, pendant que Bradley Barcola et Désiré Doué se disputent la dernière place en attaque. Le premier a marqué des points avec un doublé en finale de Coupe de France, mais le second pourrait être privilégié pour ses qualités en un contre un face à un bloc bas.

Le reste du onze devrait être sans surprise : Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves formeront l’entrejeu, tandis que la défense s’articulera de droite à gauche autour de Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Gianluigi Donnarumma gardera les cages parisiennes.

Infos de l'équipe Inter

Côté interiste, Benjamin Pavard et Piotr Zielinski ont effectué leur retour à l’entraînement cette semaine et devraient bien faire partie du groupe. En attaque, Lautaro Martinez, qui avait joué diminué lors du match retour face au Barça, a depuis récupéré et est opérationnel.

Simone Inzaghi devrait aligner son traditionnel 3-5-2, avec Marcus Thuram et Lautaro Martinez à la pointe de l’attaque. En défense, Pavard, Acerbi et Bastoni sont pressentis pour former la ligne à trois. Lors du dernier match de Serie A contre Côme, l’entraîneur italien avait laissé la quasi-totalité de ses titulaires au repos ; seuls Yann Sommer, Federico Dimarco et Hakan Calhanoglu pourraient enchaîner.

La forme des deux équipes

