Paris Saint-Germain vs Inter

L'Espagnol est sur le point de mettre fin à la longue attente du PSG en C1 grâce à des décisions inspirées et un soutien crucial.

Le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain est depuis longtemps considéré dans le milieu du football comme un véritable cadeau empoisonné. Certes, l'argent n'est absolument pas un problème pour les richissimes propriétaires qataris du club, ce qui représente évidemment, sur le papier, un scénario idéal pour n'importe quel coach désireux de bâtir une équipe de stars. Mais ce soutien financier que l'on dit illimité signifie aussi, et c'est le revers de la médaille, que la patience des dirigeants et des supporters est toujours une denrée extrêmement rare et précieuse au Camp des Loges.

Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et plus récemment Christophe Galtier : tous ces entraîneurs de renom ont, certes, remporté des trophées nationaux lors de leurs passages respectifs sur le banc du Parc des Princes. Mais aucun d'entre eux n'a réussi à décrocher celui que le PSG convoite et désire par-dessus tout, celui qui justifie tous les investissements colossaux consentis : la Ligue des Champions.

Ce samedi, à Munich, Luis Enrique, l'actuel entraîneur parisien, a pourtant une chance en or, une opportunité historique, de réussir là où tous ses prédécesseurs de haut vol ont échoué avant lui. Alors, comment l'Espagnol s'y est-il pris pour en arriver là ? Qu'a-t-il fait de si différent, de si spécial, pour placer le PSG dans une position aussi favorable, peut-être meilleure que jamais auparavant, pour enfin réaliser son rêve obsessionnel de soulever la Coupe aux grandes oreilles ? GOAL vous explique tout ci-dessous...