Ousmane Dembélé : L'histoire d'une rédemption spectaculaire qui pourrait finir en Ballon d'Or

Destiné à rester l'un des plus grands flops du foot, Ousmane Dembélé a aujourd'hui une chance inespérée de se racheter.

A l'entame de cette année 2025, l'ancien international français Ludovic Giuly soulignait sur le plateau de Téléfoot la chance qu'avait la Ligue 1 de pouvoir compter dans ses rangs un joueur du calibre d'Ousmane Dembélé. « C'est un dribbleur absolument incroyable, qui possède à la fois une vivacité déconcertante dans les pieds et une pointe de vitesse phénoménale », déclarait alors avec admiration l'ancien ailier de Monaco et du Paris Saint-Germain.

Cependant, le même Giuly reconnaissait volontiers que, malgré toutes les qualités techniques excitantes et le potentiel indéniable de Dembélé, le rendement de l'attaquant parisien dans le dernier geste, sa finition, laissait encore trop souvent à désirer. « S'il était seulement un peu meilleur et plus constant dans la finition », avait alors ajouté l'ancien ailier, aujourd'hui consultant, « il pourrait sans aucun doute être l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue 1. Et, plus important encore peut-être, il pourrait légitimement prétendre au Ballon d'Or. »

Six mois à peine se sont écoulés depuis cette déclaration, et c'est pourtant exactement la position dans laquelle Ousmane Dembélé se trouve aujourd'hui. Car celui qui fut longtemps considéré comme l'un des plus grands talents inachevés et parfois frustrants du football mondial n'a pas seulement, cette saison, enfin réglé ses problèmes récurrents de finition devant le but. Il semble aussi et surtout avoir finalement réussi à mettre de l'ordre dans sa tête et à trouver la constance qui lui manquait tant...