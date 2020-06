PSG - Gueye regrette les départs de Silva et Cavani

Le milieu de terrain du PSG estime que le club a besoin de joueurs du calibre de Silva et Cavani, annoncés sur le départ par Leonardo.

Après plusieurs mois de discussions, mais aussi et surtout de rumeurs devenues presque quotidiennes, Leonardo a définitivement scellé l'avenir d'Edinson Cavani et de Thiago Silva. En fin de contrat cet été, l'attaquant et le défenseur central ne prolongeront pas l'aventure au , et s'apprêtent donc à quitter un club dans lequel ils sont devenus des joueurs emblématiques au fil des années. Une décision qui attriste le milieu de terrain Idrissa Gueye.

Silva et Cavani, deux joueurs qui forcent le respect

"Thiago Silva est un très grand joueur, un très grand défenseur qui a de l'expérience. Si j'aurais voulu qu'il reste ? Bien sûr. Il est très utile pour l'équipe. On a besoin de joueurs d'expérience, de joueurs de grande classe comme ça", a-t-il expliqué, dimanche soir, interrogé par le CFC. Reconnaissant envers le Brésilien, Idrissa Gueye est aussi un grand fan d'Edinson Cavani. Un joueur qui, selon lui, ne peut qu'être apprécié, tant pour ses qualités sportives que pour son attitude.

"C’est un gars que j'adore. On va me dire que j'adore tout le monde, mais il n'y a pas un joueur ou un homme sur Terre qui n'aime pas Cavani. Ce qu'il dégage sur et en dehors du terrain, c'est un exemple pour tout joueur. Il se bat, il est toujours là même dans les situations compliquées pour lui", a ajouté l'ancien du LOSC. Une chose est sûre, en se séparant de ces deux joueurs, le PSG tourne une page importante de son histoire, celle de son renouveau à l'échelle européenne.