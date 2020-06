Leonardo confirme les départs de Cavani et de Thiago Silva

Dans un entretien donné au JDD, le directeur sportif parisien a confirmé qu’Edinson Cavani et Thiago Silva ne seront plus au club la saison prochaine.

Cette fois, il n’y a plus aucun doute. Edinson Cavani et Thiago Silva vivent bien leur dernière saison au sein du club francilien. Dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche, Leonardo, le directeur sportif du club, a révélé qu’il n’y aura pas de nouveaux contrats offerts à ces deux monuments du club francilien.

« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l’histoire du club. Les histoires étaient tellement belles. Mais oui, on arrive à la fin », a confié le Brésilien. Des propos qui ont de quoi attrister les deux principaux, mais aussi tous les fans de l’équipe.

Nul doute, cela dit, que les intéressés avaient déjà été prévenus auparavant de ce choix de la direction. Thiago Silva s’était d’ailleurs d’exprimé ce week-end dans un Live Instagram pour dire qu’il cherchait désormais un nouveau challenge en Europe. Cavani, aussi, était sûrement au fait des intentions à son égard, lui que l’on annonce dans de différents coins d’Europe depuis quelques semaines et aussi en Amérique du Sud.

« Peut-être qu’on se trompe, je ne sais pas »

Par respect à un duo qui cumule 610 rencontres sous les couleurs du club, et qui a participé à la conquête de sept titres nationaux conjointement, Leonardo a tenu à justifier la décision qui a été prise : « Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, il n'y a jamais de moment parfait. »

Cavani et Thiago Silva peuvent donc commencer à préparer la suite. Mais, leur histoire avec le club parisien n’est pas encore totalement terminée. Ils arrivaient en fin de contrat en juin prochain, mais avec le décalage de la saison à cause de l’interruption liée à la pandémie de coronavirus, ils devraient rester jusqu’à la fin de tous les matches de l’exercice 2020/2021. Leonardo l’a confirmé : « Maintenant, la est encore en ligne de mire et l'idée c'est de poursuivre la compétition avec eux jusque fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n'est pas encore claire (juridiquement) ». L’un comme l’autre n’ont jamais disputé de demie européenne avec l’équipe francilienne. Atteindre enfin le dernier carré ou même remporter l’épreuve reine serait assurément une belle manière de boucler leur aventure au Parc des Princes.