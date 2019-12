PSG-Galatasaray (5-0) : un sans-faute pour Neymar

De retour en forme, altruiste et décisif mercredi contre Galatasaray (5-0), Neymar a fait un nouveau pas en avant dans son opération "reconquête".

Mercredi, lors de l'écrasante victoire du PSG contre Galatasaray (5-0), Neymar a très clairement réalisé son meilleur match de la saison. Impliqué sur quatre des cinq buts de son équipe, à l'instar de Kylian Mbappé, le Brésilien a régalé le Parc des Princes par ses dribbles, son sens du jeu et... du collectif. Un détail important, pour un joueur aux qualités indéniables, dont on a souvent regretté l'individualisme.

Depuis trois rencontres, Neymar a marqué à chaque fois. Il compte déjà 7 buts et 3 passes décisives en 10 matches cette saison, malgré une blessure. Des statistiques qui n'ont pas encore redoré pleinement son image auprès du public, puisque certains l'accueillent encore froidement. Mais mercredi, il n'y a eu aucun sifflet le concernant. Et sa prestation d'ensemble devrait lui permettre de remonter un peu plus sa cote de sympathie auprès des supporters.

Car son comportement a été exemplaire. Dans un contexte propice au PSG, Neymar s'est imposé comme l'accélérateur de jeu de son équipe. Le métronome. Aligné sur l'aile gauche d'un 4-4-2, il n'a pas non plus été avare d'efforts dans le repli défensif, ponctuant sa prestation par une offrande pour Edinson Cavani. Un geste de classe alors que tout le Parc des Princes poussait pour que 'le Matador' tire le penalty du 5-0.

"C'est un beau geste de Ney. J'en suis très heureux. Il prouve son grand cœur. Mais ça ne m'étonne pas. Je le savais. Il le montre chaque jour à l'entraînement et dans le dialogue avec moi. Ney prouve son état d'esprit collectif... C'est un bon match de tout le monde. Mais 'Ney' s'améliore physiquement. À , il avait déjà été à son avantage. Il a été présent offensivement et entreprenant. Il a plus de capacité d'accélérer. C'était très bien de sa part", confiait Thomas Tuchel.

Premier but en C1 depuis un an

Neymar est de loin le joueur offensif parisien qui a touché le plus de ballons contre les Turcs (110). Il n'avait plus marqué en depuis un an jour pour jour, lors d'un succès à Belgrade (4-1). Le début de la rédemption, peut-être, pour celui qui avait ouvertement annoncé ses envies de départ l'été dernier.

Ses récentes célébrations, avec le doigt devant la bouche, avaient laissé planer le doute sur son bonheur à Paris. Ce sur quoi il s'est exprimé après la rencontre au micro de RMC Sport, sans mettre fin au débat pour autant : "Si je suis heureux à Paris? Je suis heureux quand je joue au football. Ce que je préfère, c'est être sur le terrain. Peu importe où je suis. Mais quand il y a deux poteaux, un ballon et des coéquipiers, je suis heureux."

Face à 'Gala', en tout cas, c'était soir de fête pour lui et le . Maintenant, le rendez-vous est pris pour février, avec en ligne de mire les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un rendez-vous manqué par Neymar les deux dernières saisons.