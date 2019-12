PSG-Galatasaray (5-0) - Carton presque plein, Mbappé et Neymar font le show

Décisifs à quatre reprises chacun, Neymar et Mbappé ont donné une leçon à Galatasaray (5-0) ce mercredi. Et Cavani a (re)marqué !

Le PSG n’a fait qu’une bouchée de (5-0) ce mercredi en Ligue des Champions, dans le cadre de la 6e journée de la phase de poules, mais pouvait-il en être autrement avec des joueurs comme Neymar et Mbappé ? Assurément pas. Dans le jeu et dans les gestes, les deux attaquants parisiens ont régalé.

Après 30 minutes d’observation et plusieurs parades de Muslera, Neymar a fait parler la poudre une première fois avec une offrande pour Mbappé. Le Tricolore a tenté de lober le portier de Galatasaray, mais c’est finalement Icardi qui a poussé le ballon au fond des filets (32e). En jambes, Neymar a ensuite délivré une belle passe décisive pour Sarabia, qui a fini le travail tout seul (35e).

La talonnade décisive de Mbappé pour Neymar

À la pause, le PSG pouvait déjà mener de quatre ou cinq buts, mais le club de la capitale allait rectifier ce problème en seconde période. Neymar devait y aller de sa réalisation, et qu’elle fut belle avec une talonnade de Mbappé pour le mettre sur orbite (47e). Un régal, tout comme le sang-froid du Français quelques minutes plus tard devant Muslera (63e) avec une nouvelle passe décisive… de son coéquipier auriverde.

Neymar a donc réussi à être décisive à quatre reprises, mais Mbappé à «seulement» trois. C’était vrai jusqu’à cette fameuse 83e minute et le penalty obtenu par le Français ! Et pour définitivement mettre fin au penalty gate, le Brésilien a finalement offert le penalty du 5-0 à Edinson Cavani, fraîchement entré en jeu et dans une phase difficile. Un geste magnifique pour conclure une soirée encore plus belle.