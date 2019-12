PSG, Tuchel : "Neymar prouve qu'il a un grand coeur"

En conférence de presse après la rencontre face à Galatasaray, l'entraîneur allemand est revenu sur le geste du Brésilien de laisser le penalty.

Le a térrassé ce mercredi soir lors de la dernière journée de la phase de poules de . Les joueurs du club de la capitale n'ont fait qu'une bouchée de l'équipe turc. Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani, entrée en jeu en seconde période, ont inscrit les cinq buts de la rencontre. L'Uruguayen a bénéficié d'un penalty que Neymar l'a laissé frapper. En conférence de presse, Thomas Tuchel a loué le geste du Brésilien.

"C'est un beau geste de Ney. J'en suis très heureux. Il prouve son grand coeur. Mais ça ne m'étonne pas. Je le savais. Il le montre chaque jour à l'entraînement et dans le dialogue avec moi. Ney prouve son état d'esprit collectif. C'est un bon match de tout le monde. Mais "Ney" s'améliore physiquement. À , il avait déjà été à son avantage. Il a été présent offensivement et entreprenant. Il a plus de capacité d'accélérer. C'était très bien de sa part", a analysé le technicien allemand.

"Cavani travaille dur"

Thomas Tuchel est heureux pour Edinson Cavani et espère que ce but va lui permettre de retrouver la confiance qui lui manque depuis plusieurs semaines : "Le fait qu'il marque va lui redonner de la confiance. Il manque toujours de rythme mais c'est aussi de ma faute. Edi reste important pour nous. Je l'ai toujours dit. C'est une chose de faire des entraînements. C'est une autre de faire des matches. Il est toujours "fit". Il travaille dur".

L'entraîneur du PSG a salué l'état d'esprit de ses joueurs : "C'est ça que je veux voir. J'ai eu le même sentiment à Montpellier dans un match plus difficile. Nous sommes très heureux de cette performance globale. On a démontré une belle mentalité. Ce succès est important. Kouassi ? J'attendais une telle performance de sa part. Il est top. Il a des qualités et une grande personnalité. Il a débuté dans des conditions difficiles à Montpellier. Il a confirmé en Ligue des champions ce qu'on attendait de lui".

Enfin, Thomas Tuchel a livré son regard sur son 4-4-2 mis en place pour la seconde fois : "C'est la deuxième fois et ça a bien fonctionné. On a travaillé en équipe avec des distances courtes entre les joueurs. On a eu beaucoup de récupérations très hautes en général. Ça a facilité les transitions. On gagne en confiance dans ce système. Tout le monde doit être aussi prêt à défendre. On voit qu'on peut être très dangereux dans ce registre".