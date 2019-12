PSG-Galatasaray - Quand Neymar offre le penalty à Edinson Cavani… Quel geste !

À 4-0, Neymar a accepté d’offrir le penalty du 5-0 à Edinson Cavani, fraîchement entré en jeu.

Le penaltygate semble bien loin ! Ce mercredi face à (5-0), dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Neymar a défintivement mis fin à ce triste épisode.

De quelle manière ? En faisant l’inverse, tout simplement. Le Brésilien s’était jadis disputé avec l’Uruguayen pour un penalty, et il a donc décidé de lui en offrir un ce mercredi. Un geste d’une incroyable classe lorsqu’on sait la mauvaise passe que traverse actuellement le Matador.

Merci Mbappé, également

Il conviendra également de remercier Mbappé, qui a obtenu le penalty au préalable. Très vite, Neymar a donc pris le ballon pour le confier à Cavani. Mais il y avait encore un filet à faire trembler derrière, et le Matador n’a justement pas tremblé.

D’un contre-pied parfait, il a donc marqué le 5e but du PSG face aux Turcs. Et alors qu’on s’attendait à le voir se précipiter vers les Ultras, il s’est soudainement arrêté pour célébrer avec ses coéquipiers. Encore une belle image, et surtout une belle soirée pour le PSG.