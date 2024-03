PSG : Enfin une porte de sortie pour Kurzawa

Mis au placard, Layvin Kurzawa pourrait enfin quitter le PSG prochainement.

On l’a peut-être oublié mais Layvin Kurzawa est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Mais le joueur est placardé par le club parisien cette saison après avoir refusé de faire ses valises. Toutefois, l’international français pourrait bientôt retrouver les terrains et bien évidemment, loin de la capitale française.

Kurzawa abandonné par le PSG

Arrivée au PSG en 2015 en provenance de l’AS Monaco, Layvin Kurzawa n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale française. Les prestations décevantes du Français ont poussé le club parisien à le mettre sur la liste de transferts. Mais avant, le PSG l’a d’abord prêté à Fulham la saison dernière. Malheureusement, le latéral gauche ne réussit pas à s’imposer en Premier League et ne dispute que 6 matchs avec les Cottagers avant de faire son retour à Paris. Poussé à la sortie par le PSG cet hiver, l’ancien monégasque, qui compte seulement 8 minutes de jeu cette saison, a fait le choix d’aller au bout de son contrat. Le bail de Layvin Kurzawa expire en effet l’été prochain et un départ libre lui permettrait d’empocher une prime à la signature non moins conséquente dans son futur club.

Layvin Kurzawa pisté par des clubs de Liga

Oublié par Luis Enrique et le PSG, Layvin Kurzawa pourrait faire son retour sur les terrains très bientôt. En effet, le joueur serait suivi en Espagne notamment par le Betis Séville à en croire les révélations de Téléfoot, ce dimanche. Le club andalou ne serait pas même le seul d’après les propos de l’agent de Kurzawa. « Les clubs espagnols sont intéressés, je reste persuadé que Layvin (Kurzawa) est un joueur de haut niveau », a révélé ce dernier dans un entretien relayé par Fabrizio Romano sur X, ex-Twitter.

L’agent du joueur va même plus loin en draguant ouvertement Gérone, 3e de Liga cette saison avec 62 points. « Nous sommes aussi intéressés par Gérone, avec un effectif expérimenté, une belle région et un club qui joue au foot. Comme je l'ai dit, plusieurs clubs ont proposé leur projet à Layvin, nous prendrons le temps de faire un choix cohérent », confie le représentant de Layvin Kurzawa.