PSG, la décision choquante de Layvin Kurzawa

Le défenseur du PSG, Layvin Kurzawa a pris une décision hallucinante sur son avenir.

Depuis son arrivée au PSG en 2016 en provenance de l’AS Monaco, Layvin Kurzawa n’a jamais réussi à s’imposer. Sur les trois dernières saisons, l’international français a passé plus de temps dans les tribunes que sur le terrain. Ecarté par Luis Enrique à l’instar de ses prédécesseurs, l’ancien monégasque est appelé à aller voir ailleurs.

Le cauchemar de Kurzawa au PSG

En manque de temps de jeu au PSG, Layvin Kurzawa a été prêté à Fulham la saison dernière. Mais l’ancien monégasque n’a disputé que 6 matchs toutes compétitions confondues avec le club londonien. Revenu dans la capitale française, Kurzawa se retrouve dans la même situation d’avant son prêt et l’arrivée d’un nouvel entraineur n’y a rien changé. Sous Luis Enrique, l’international français n’a disputé que 9 minutes cette saison (contre Strasbourg le 21 octobre). Etonnant puisque l’entraineur espagnol apprécie le joueur. « Il n’y a rien d’anormal avec (Layvin) Kurzawa, il s’entraîne avec une attitude incroyable. Il aurait pu partir cet été mais a décidé de rester. Il savait que ça allait être difficile d’avoir des minutes, mais je suis très content de l’avoir dans l’effectif, parce qu’il s’entraîne très bien. Je n’ai pas à me plaindre, c’est l’un de ceux qui s’entraînent le mieux », confiait Luis Enrique il y a quelques jours.

Layvin Kurzawa dit Non à un départ du PSG

N'ayant plus droit à aucune minute, le PSG a décidé de libérer Layvin Kurzawa. Mais le joueur s’oppose étonnamment à un départ de la capitale française. En effet, l’ancien défenseur de l’ASM souhaite aller au bout de son contrat, qui expire en juin prochain. Mais ce ne sont pas les prétendants qui manquent au Français. Selon PSGInside Actu, Layvin Kurzawa a été approché par un club français et un autre de Championship avec lesquels il pourra discuter dès janvier prochain. Cependant, le joueur refuse de partir et terminera l’intégralité de son bail. PSGInside Actu révèle en effet que, Layvin Kurzawa a décidé de rester pour continuer par percevoir son salaire de 600.000 euros bruts chaque mois. Malgré sa situation, Layvin Kurzawa sera donc encore parisien pour quelques mois de plus.