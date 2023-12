PSG : En conflit avec Mbappé ? Luis Enrique explique tout sur leur relation

Ces derniers jours, les relations entre Kylian Mbappé et son entraîneur semblent être détériorées. Luis Enrique éclaire les lanternes.

Ce mercredi 20 décembre 2023, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Metz dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 de France. En prélude à cette dernière rencontre de l’année civile, l’entraîneur du club francilien met les choses au clair à propos de sa relation avec le capitaine des Bleus.

Mbappé en colère après le nul qualificatif à Dortmund

La semaine écoulée, le Paris Saint-Germain était en déplacement au Signal Iduna Park pour défier le Borussia Dortmund pour le compte de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions. En effet, les Rouge et Bleu avaient fait un match nul (1-1) qui les qualifiait pour les huitièmes de finale au cours desquels ils affronteront la Real Sociedad.

Mais à l’issue de ce match, Kylian Mbappé a été très en colère, vu le résultat (1-1) qui pouvait toutefois éliminer les Franciliens. Discussion avec Luis Enrique, gestes d’agacement dans le temps additionnel et au coup de sifflet final, mine fermée après la rencontre, échange bref avec Luis Campos… Kylian Mbappé avait clairement affiché son mécontentement du résultat et de la deuxième place. Un comportement qui a agaché l’entraîneur espagnol.

L'article continue ci-dessous

Getty

Luis Enrique calme le jeu

Ce mardi 19 décembre 2023, veille de la réception des Messins, l’entraîneur du club francilien a sacrifié à la tradition en animant la conférence de presse d’avant-match. A l’occasion, l’ancien coach du FC Barcelone a évoqué sa relation avec Mbappé.

« Comme toujours, une relation parfaite. On n'est pas en couple mais surtout parce que c'est lui qui ne veut pas (sourire). Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser cette question, je suis très proche de la plupart de mes joueurs. On a toujours été très proche avec Kylian. Il fait des blagues, rigole toujours. Moi aussi j'aime bien rigoler. On a une très bonne relation avec le reste des joueurs », a déclaré Luis Enrique.

Getty

A propos du système de jeu à utiliser contre Metz, l’Espagnol préfère garder le silence. « Pour demain (mercredi, Ndlr), je ne vais pas dire ce qu'on va faire. J'ai aimé ce qu'on a fait. Notre objectif est d'être imprévisible pour notre adversaire. J'aime que les joueurs sortent de leur zone de conforte, sortent de leur poste. Je suis satisfait de ce que j'ai vu à Lille », a-t-il confié.

Le bilan

Profitant de sa présence en conférence de presse pour ce dernier match de la saison, Luis Enrique a fait le bilan de cette première partie de la saison à la tête des champions de France. Même s’il y a eu quelques embûches, l’ancien sélectionneur de la Roja retient du positif.

Getty

« On est encore au début de notre étape en tant que staff. Je suis plus que satisfait de ce début de saison, des résultats. Le fait d'avoir un groupe de Ligue des champions si difficile nous a donnés une bonne sensation. On est premier et c'est la place qu'on aimerait occuper tout au long de la saison », a-t-il affirmé.