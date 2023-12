Dortmund – PSG : Mbappé très en colère malgré la qualification

Le Paris Saint-Germain a décroché sa qualification en 8e de finale de Ligue des champions contre Dortmund, mercredi soir.

Le Signal Iduna Park servait de cadre, mercredi soir, au duel entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain comptant pour la sixième et dernière journée de Ligue des champions. Une rencontre à l’issue de laquelle les deux équipes se sont séparées sur un score de parité (1-1). Un résultat qui arrange les Franciliens malgré la victoire de l’AC Milan contre Newcastle (1-2) dans l’autre rencontre.

La colère de Kylian Mbappé

Alors qu’il espérait battre les Allemands pour assurer les premiers rôles du groupe F, le Paris Saint-Germain a dû se contenter d’une deuxième place. Après une première mi-temps terne et sans but, le Borussia Dortmund, par le biais de Karim Adeyemi, a ouvert le score (51e). Mais le PSG n’a pas tardé à répondre. En effet, cinq minutes plus tard, le jeune milieu de terrain français, Warren Zaïre-Emery, remet les pendules à l’heure (56e).

Le match étant terminé sur ce score de parité (1-1), le club de la capitale français a alors fini deuxième de son groupe tout en étant qualifié. Mais le PSG tombera en huitièmes de finale sur un gros morceau, notamment une équipe qui a fini première de sa poule. Une option qui n’a pas plu au numéro 7 parisien.

Discussion avec Luis Enrique, gestes d’agacement dans le temps additionnel et au coup de sifflet final, mine fermée après la rencontre, échange bref avec Luis Campos… Kylian Mbappé a clairement affiché son mécontentement du résultat et de la deuxième place.

Emmanuel Petit comprend la peine de Mbappé

Consultant pour RMC Sport, Emmanuel Petit prend la défense de Kylian Mbappé, très frustré après la rencontre. « Je comprends sa frustration. A sa place, je n’aurais pas compris non plus les directives du banc. On a vu le banc se lever et Achraf Hakimi dire à ses coéquipiers de calmer le jeu. Mbappé ne raisonne pas comme la majorité des joueurs. Il a raison ! Je suis désolé, mais lui il sait ! Il se projette et sait ce qu’il va se passer. Il sait très bien sur qui le PSG peut tomber. On connaît ses ambitions, il ne veut pas finir deuxième et il sait qu’il y avait la place pour finir premier », a déclaré Petit.

Les potentiels adversaires du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale sont entre autres le Bayern Munich, Arsenal, le Real Madrid, la Real Sociedad, l’Atlético de Madrid, Manchester City ou le FC Barcelone.