PSG : Luis Enrique s'agace sur le cas Mbappé

Le Paris Saint-Germain joue contre Lille, dimanche, en 16e journée de Ligue 1 de France. Luis Enrique évoque le cas Mbappé.

Ce dimanche 17 décembre 2023, le Paris Saint-Germain effectue le déplacement au Stade Pierre Mauroy pour se mesurer à Lille dans le cadre de la 16e journée du championnat de France. En conférence de presse, ce samedi, l’entraîneur Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes.

Luis Enrique annonce des renforts pour cet hiver

Alors que le mercato hivernal sera ouvert dans un peu plus de deux semaines, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, annonce des renforts pour le club francilien. A en croire le technicien espagnol, des discussions sont en cours avec Luis Camps, directeur sportif, pour faire venir quelques profils au sein de la formation francilienne lors du prochain mercato.

« Je suis optimiste sur l'amélioration de l'équipe, on a eu un groupe qui était le plus compliqué de la compétition. On s'est qualifié et on va jouer ces derniers matchs à élimination directe, on. On parle d'une équipe qui est celle qui est largement au-dessus dans le domaine offensif: possession, occasions de buts, tirs, expected goals... Le football mettra chacun à sa place », a lancé l’ancien coach du Barça.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Le mercato d'hiver est toujours très compliqué, mais nous sommes toujours ouvert à améliorer notre effectif. De Luis Campos à moi comme entraîneur. Il est possible que des joueurs viennent. J'ai vécu toute ma vie dans des grandes équipes, je gère un vestiaire avec des exigences mais aussi des relations humaines. C'est un plaisir d'entraîner un groupe comme celui-là », a-t-il ajouté.

Luis Enrique s’agace sur le cas Mbappé

Le Paris Saint-Germain a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions au bout du suspense contre le Borussia Dortmund (1-1), mercredi dernier. Mécontent de la copie livrée à la fin de la rencontre, Kylian Mbappé avait montré sa frustration pendant et après le match. Interrogé ce samedi sur le comportement de son joueur, Luis Enrique voit Mbappé comme tout autre joueur de son équipe. Toutefois, il comprend la réaction de son joueur.

« Je n'ai pas à convaincre quiconque. Kylian Mbappé a la même liberté que lorsque je suis arrivé. C'est un joueur top, qui nous amène chaque saison 50 buts et 25 passes décisives. Il ne joue pas comme numéro 9, mais avec une totale liberté, entre les centraux, à droite ou à gauche. Je vais continuer de vous le répéter. Je n'ai pas à le persuader. Les décisions des entraîneurs ont évidemment des répercussions. Ce qui me motive c'est que l'équipe joue de la meilleure façon possible et gagne des titres », a déclaré Enrique.

Getty

« Je comprends qu'il soit agacé. Mais leur demander de calmer le jeu en fin de match était une des meilleures décisions de ma carrière. C'était normal de dire ça alors qu'à la 84e minute, avec 1-2 à Newcastle pour Milan je leur dis qu'il ne faut pas prendre autant de risques. On est allé deux trois fois dans la surface de Dortmund malgré tout, donc oui c'était une bonne décision », a ajouté Luis Enrique, avant de poursuivre.

getty images

« Ce n'est pas seulement ma décision, c'est aussi celle de mon staff. Je comprends les joueurs, qu'ils soient exposés à cette frustration. Pendant une grande partie du match il fallait absolument gagner, c'était l'objectif. Quand il y avait match nul entre Newcastle et Milan on jouait pour gagner. Mais à la 88e avec deux buts d'écart, ça aurait été ridicule de prendre un but à ce moment-là », souligne le coach parisien.