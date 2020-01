PSG - Emery conseille à Neymar de retourner en Espagne

L'ancien entraîneur du PSG, récemment débarqué d'Arsenal, a estimé que le Brésilien ferait mieux de retourner jouer en Espagne

Sans poste depuis son départ d' , Unai Emery a évoqué le situation de plusieurs de ses anciens joueurs du PSG dans un entretien à la Cadena Ser. Il a notamment estimé que Neymar aurait tout intérêt à retourner en , alors que le Brésilien souhaitait déjà retrouver le Barça l'été dernier.

"Neymar devrait retourner en Espagne. La a les meilleures équipes du monde, a-t-il assuré. Il devrait être plus régulier. Il a 27 ans et a toutes les conditions pour être le meilleur joueur du monde."

Le technicien espagnol a également évoqué le cas d'Edinson Cavani, dont la situation à Paris est compliquée et qui pourrait rallier l'Atlético cet hiver ou l'été prochain, à l'issue de son contrat. "Cavani est un animal de compétition qui s'entraîne au plus haut niveau et avec l'exigence maximale. De l'extérieur je ne pense pas qu'il soit trop difficile qu'il parte à l'Atlético. Il serait un grand transfert pour l'Atlético."

"La est le meilleur championnat du monde"

Le Basque est également revenu sur son passage d'un an et demi à Arsenal, achevé cet automne après un début de saison raté. "J'ai quitté Arsenal parce qu'en un instant l'illusion a été brisée. Je suis un homme de club mais les résultats ont causé la déception.

"La Premier League est le meilleur championnat du monde mais les meilleures équipes jouent en Espagne."