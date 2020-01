PSG, Neymar revient sur une année 2019 "très compliquée" pour lui

Dans un entretien accordé à Globo Esporte, Neymar fait le bilan de 2019, une "année très compliquée" pour lui.

Si 2019 a été une année difficile pour lui, Neymar a beaucoup d'espoir de voir 2020 lui sourire. C'est, en substance, ce qu'il a epxliqué à un média brésilien lors de son retour au pays pour les fêtes.

"2019 a été une année très difficile pour moi sur tous les plans, professionnel comme personnel. Une année d’apprentissage, de rebondissements. Je me suis blessé et j’ai dû me relever. Puis j'ai fini par me blesser à nouveau. Mais même si on peut croire à une année gâchée, j’ai beaucoup appris, j’ai engrangé de l’expérience. Espérons que 2020 soit meilleur", a souhaité Neymar au micro de Globoesport.

Le premier objectif qui vient à l'esprit de Neymar cette année est d'actualiser son cabinet à trophée : "Mon objectif en 2020 est de gagner tout ce que je peux avec Paris et avec l'équipe nationale. Relever de nouveaux défis, atteindre la finale de la , gagner la Copa America à nouveau. Ce sont les missions que je souhaite accomplir pour la nouvelle année."

L'ancien joueur du Barça se prend même à rêver de C1. "Est-ce que cette saison est notre meilleure chance? Peut-être, oui. Au niveau de l’effectif, depuis que je suis ici, c’est l’année où nous sommes les mieux préparés, les plus forts dans tous les domaines".