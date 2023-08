PSG : Ekitike complique l’arrivée de Kolo Muani

Le PSG est proche de perdre Randal Kolo Muani cet été. Ekitike a refusé de céder pour faciliter l’opération. Tous les détails ici.

Exigeant, l'Eintracht Francfort réclame près de 100 millions d'euros pour laisser partir Randal Kolo Muani. Alors que Hugo Ekitike devrait faciliter l’opération, le joueur du Paris Saint-Germain ne veut rien faire pour que le deal soit effectif.

Francfort recale Paris, Ekitike recale Francfort

C’est le jeu de ping-pong entre le Paris Saint-Germain, Ekitike et l'Eintracht Francfort. Pour renforcer son attaque, le club champion de France a montré son intérêt clair pour l’attaquant français de Francfort, Randal Kolo Muani. Si le Bleu a donné son accord au PSG pour y signer, le club allemand, quant à lui, ne facilite pas l’opération. Les Allemands réclament une somme de 100 millions d'euros pour libérer le Français, qui est sous contrat jusqu'à l’été 2027.

Alors que le PSG s’est vu refuser une première offre, la formation francilienne a transmis une autre offre de 80 M€ assortie de divers bonus. Mais rien n’a bougé, puisque Francfort a une fois encore rejeté la proposition parisienne, réclamant pas moins de 100 millions d’euros. Pour faciliter l’opération, le PSG semble désormais inclure Hugo Ekitike dans la balance pour faire baisser le prix.

Hugo Ekitike dit NON à Francfort

Le club de la capitale ne veut pas perdre Randal Kolo Muani cet été. En effet, Luis Campos envisage de refaire une autre aux dirigeants du club allemands. Cette fois-ci, les Parisiens songent à inclure Hugo Ekitike dans l’opération afin de convaincre l'Eintracht Francfort à céder son attaquant.

Mais selon les informations de RMC Sport, Hugo Ekitike n'a pas trouvé d'accord contractuel avec l'Eintracht Francfort. Le buteur a même refusé deux offres des Allemands. L’ancien Rémois a par ailleurs plusieurs intérêts de la Premier League. Pour que l'opération se concrétise, toutes les parties doivent s'entendre rapidement. Car le marché des transferts ferme ses portes dans la soirée du vendredi 1er septembre.

Pour que tout soit conclu afin que le PSG ait Kolo Muani dans ses effectifs avant la clôture du mercato, Hugo Ekitike doit s’entendre avec Francfort sur les conditions personnelles. Dans le cas contraire, le champion de France en titre devra casser sa tirelire pour s’offrir le Bleu et trouver une autre direction à Ekitike, qui a des côtes en Angleterre. Les dernières heures sont décisives, et Paris doit se décider au plus vite, s’il tient à Randal Kolo Muani.