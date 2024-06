PSG, De Laurentiis attaque directement Al-Khelaïfi à cause de Kvaratskhelia

Le président de Naples, Aurélien De Laurentiis, s’en prend à son homologue du PSG pour Khvicha Kvaratskhelia.

Dans le but d’oublier Kylian Mbappé, qui a quitté le club cet été en signant en faveur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons, le Paris Saint-Germain a ciblé l’ailier gauche de Naples, Khvicha Kvaratskhelia. Mais le président de la formation italienne n’apprécie pas la façon de faire du club francilien, qui enfreint aux lois du cuir rond.

Le PSG sort le chéquier pour Kvaratskhelia

Plusieurs joueurs, dont Rafael Leao (AC Milan), Victor Osimhen (Naples), Luis Diaz (Liverpool), Khvicha Kvaratskhelia (Naples), Marcus Rashford (Manchester United) ou encore la pépite brésilienne surnommée Messinho (Palmeiras) ont été ciblés par le Paris Saint-Germain pour cet été. Si la piste du Nigérian s’est refroidie, Paris reste focus sur son coéquipier géorgien, qui serait la priorité des Franciliens.

Getty Images

Une approche confirmée par l’agent du joueur. « L'intérêt de l'Arabie Saoudite pour Kvaratskhelia n'est pas vrai. Il y a un intérêt et une offre du PSG pour le joueur, mais tout dépend de la décision de Naples et de son président », avait déclaré Mamuka Jugeli. Paris aurait transmis une offre de 100 millions d’euros pour le Géorgien.

Naples clashe le PSG et Al-Khelaïfi

Quelques jours après la sortie de Naples pour répondre au père et du représentant du joueur sur l’avenir de l’ailier, les Gli Azzurri font une nouvelle sortie pour mettre les choses au clair quant à l’avenir de Kvaratskhelia. Profitant de la présentation du nouvel entraîneur, Antonio Conte, le président Aurélien De Laurentiis met fin au débat, envoyant une pique au président du PSG.

SSC Napoli

« Il n'y a pas de problèmes avec Kvara parce que nous avons un contrat : nous lui ferons une proposition de contrat et je ne vois aucun problème pour lui. Ensuite, il peut aussi y avoir ceux qui, contrairement aux règles, contactent les joueurs sans l'autorisation du club... Si quelqu'un contactait Kvaratskhelia sans y être autorisé et qu'il présidait également l'ECA (Association européenne des clubs, Ndlr), nous pourrions le rappeler à l'ordre », a-t-il expliqué. Nasser al-Khelaïfi et le PSG pourraient s’y reconnaître.