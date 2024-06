OFFICIEL, Antonio Conte est le nouvel entraîneur de Naples

Naples officialise son nouvel entraîneur. Antonio Conte va diriger les Gli Azzurri pour le compte de la saison prochaine.

Francesco Calzona va désormais se concentrer sur son rôle de sélectionneur national de la Slovaquie. Si Naples a fait appel à l’ancien milieu de terrain italien après l’éviction de Walter Mazzarri en février dernier, le club vient de libérer l’homme de 55 ans. Ceci après avoir annoncé la signature de Conte.

Naples officialise Antonio Conte

Libre de tout engagement depuis qu’il a quitté le banc de Tottenham Hotspur en mars 2023, Antonio Conte retrouve enfin du service. Comme une rumeur depuis quelques semaines, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra vient d’être officialisé par le SSC Naples. L’ancien coach des Blues de Chelsea a signé un contrat de trois ans avec les Gli Azzurri.

« Le SSC Napoli accueille Antonio Conte qui assume le rôle d'entraîneur de l'équipe première après avoir signé un contrat qui le liera au Club jusqu'au 30 juin 2027 », peut-on lire dans la note officielle de Naples sur son site internet, ce mercredi 5 juin 2024.

Conte heureux d’être le coach de Naples

Président du club, Aurelio De Laurentiis se réjouit d’avoir bouclé l’arrivée de ce qu’il estime être l’homme de la situation. « Je suis très fier que le nouvel entraîneur de Naples soit Antonio Conte. Antonio est un entraîneur de haut niveau, un leader, avec qui je suis sûr que la refondation nécessaire peut commencer après la conclusion du cycle qui nous a amené à remporter le scudetto l'année dernière après de nombreuses saisons au sommet du football italien. Aujourd'hui, un nouveau chapitre important dans l'histoire de Naples s'ouvre », déclare le président.

Dans le viseur de la formation napolitaine depuis plus de six ans déjà, Antonio Conte partage sa joie de retrouver du service à Naples, et promets de belles choses la saison prochaine. « Naples est un lieu d'importance mondiale. Je suis heureux et enthousiasmé à l'idée de m'asseoir sur le banc bleu. Je peux certainement promettre une chose : je ferai tout mon possible pour la croissance de l'équipe et du club. Mon engagement, avec celui de mon staff, ce sera total », a promis l’ancien coach de la Juventus Turin.