Mercato, une cible du PSG part au clash avec son club pour partir

Le torchon brûle très sérieusement entre une cible du Paris Saint-Germain et son club. Le joueur veut partir cet été.

Attaquant de Naples, Khvicha Kvaratskhelia est dans le viseur du Paris Saint-Germain qui veut enrôler le joueur pour tenter de combler le vide qu’aura laissé le départ de Kylian Mbappé. Le club francilien a même formulé une très belle offre pour l'ailier géorgien. Mais le dossier est désormais plus complexe que jamais. Le clan du joueur va au clash avec le club italien afin d’obtenir un bon de sortie.

Le père et l’agent de Kvaratskhelia optent pour un départ

Alors qu’une prolongation de contrat serait très avancée entre les deux parties ces dernières semaines, la donne aurait complètement changé. Selon le père et l’agent de Khvicha Kvaratskhelia, l’ailier géorgien devrait quitter le club cet été pour s’engager avec un club qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Faut-il rappeler que Naples n’est qualifié pour aucune compétition européenne.

« Nous voulons quitter Naples, mais nous attendons d'abord la fin de l'Euro. Notre priorité est de rejoindre une équipe qui joue la Ligue des Champions (ndlr, Naples n’est qualifié pour aucune Coupe d’Europe la saison prochaine). Avec Conte, Naples a sans aucun doute de grands projets. Je suis sûr qu'ils se qualifieront pour la Ligue des Champions et qu'ils se battront encore pour le Scudetto, mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester. Le pire, c'est que s'il reste à Naples, Khvicha perdra un an... nous sommes inquiets », a déclaré le représentant de Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, auprès de Sport Imedi.

L'article continue ci-dessous

Getty

Une déclaration approuvée par le père du joueur. « Je ne veux pas qu'il reste à Naples. L'année dernière, trois entraîneurs se sont succédé (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona, Ndlr) et il est difficile de jouer dans une telle situation. Il a travaillé avec quatre entraîneurs différents en deux ans (avec Luciano Spalletti en sélection, Ndlr), cela me préoccupe beaucoup », a regretté le père, Badri Kvaratskhelia, auprès du même média.

Getty Images

Naples rouspète et recadre le clan Kvaratskhelia

Ayant eu vent des déclarations du père et du représentant du joueur, le club qui a officialisé Antonio Conte comme nouvel entraîneur cet été, a répondu à ces dernières à travers un communiqué. Les Gli Azzurri n’entendent pas libérer le joueur cet été. Le Géorgien est sous contrat jusqu’en 2027 avec Naples.

« En référence aux déclarations de l'agent de Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, et de son père Badri, le Calcio Napoli réitère que le joueur a un contrat de trois ans supplémentaires avec le club. Kvaratskhelia n'est pas sur le marché. Ce ne sont pas les agents ou les pères qui décident de l'avenir d'un joueur sous contrat avec Naples mais le club du Calcio Napoli !!! Fin de l'histoire », a rétorqué le club présidé par De Laurentiis. Le message est clair.