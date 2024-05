Mercato, Kvaratskhelia répond à l’intérêt du PSG

Ciblé par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé cet été, Khvicha Kvaratskhelia répond à l’intérêt du club francilien.

Cet été, le Paris Saint-Germain va perdre certains joueurs de son effectif, dont Keylor Navas, Layvin Kurzawa ou encore Kylian Mbappé. La priorité des dirigeants parisiens est de trouver un remplaçant le plus rapidement possible au dernier joueur susmentionné. L’un des joueurs ciblés est le Géorgien de Naples, Khvicha Kvaratskhelia.

Naples veut prolonger son joueur

Sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2027, l’ailier gauche géorgien de 23 ans ne devrait pas quitter Naples de sitôt. L’ancien de Lokomotiv Moscou est un joueur sur qui comptent les dirigeants napolitains. En effet, ces derniers envisagent de le blinder. Selon les révélations de Fabrizio Romano à la mi-mars, Aurélien de Laurentiis, président de Naples, travaille à prolonger le contrat de l’international géorgien (28 capes, 15 buts).

« Naples s'attend à ce que Khvicha Kvaratskhelia prolonge son contrat. L'équipe italienne souhaite conclure le nouveau contrat le plus rapidement possible », avait notamment confié le journaliste italien à Caught Offside. Mais le joueur n’a pas encore prolongé jusque-là.

L’agent de Kvaratskhelia a parlé, Paris peut espérer

Courtisé par des géants du vieux continent, Khvicha Kvaratskhelia, bien qu’il soit intéressé par une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale à Naples, n’est pas contre un transfert. Ce mercredi, l’agent de Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, est resté ouvert à une idée de départ. Mais le représentant du joueur ne veut pas précipiter les choses.

« Nous ne sommes pas pressés de prendre une décision », a laissé entendre Mamuka Jugeli dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, mercredi 15 mai. « Nous apprécions l'attention et le respect du Napoli et de son président à l'égard de Khvicha. S'il y a une offre qui satisfait le club et le joueur, et que De Laurentiis n'y est pas opposé, la décision sur l'avenir de Kvaratskhelia sera prise en gardant cela à l'esprit », a-t-il ajouté, selon les propos retranscrits par Tutto Mercato Web.

Paris peut donc avoir un brin d’espoir pour l’ailier gauche brésilien, qui est très désiré par Luis Enrique pour remplacer Kylian Mbappé, qui a officiellement annoncé son départ pour fin de saison. Selon RMC Sport, des échanges auraient eu lieu dernièrement entre l’entourage du joueur de Naples et les dirigeants du PSG.