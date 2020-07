PSG, Choupo-Moting : "Il était hors de question pour moi de partir ainsi"

L'attaquant camerounais a prolongé son contrat de deux mois pour finir la saison avec le PSG. Une décision logique de son propre aveu.

Contrairement à Thomas Meunier et Edinson Cavani, l'attaquant Eric Maxim Choupo-Moting a prolongé son contrat de deux mois pour terminer la saison avec le . Une décision commentée par le Camerounais dans une interview diffusée par PSGTV.

L'ancien joueur de reconnaît qu'il aurait été difficile pour lui d'accepter que son aventure à Paris se termine après le confinement.

"Il était hors de question pour moi de quitter le club comme ça. Je veux finir la saison et la Champions League avec Paris, parce que je suis très heureux ici. C'est un grand club, nous avons une très belle équipe et il y a encore de grandes choses à venir. Je veux continuer à en faire partie. Je suis donc heureux que Thiago (Silva) ait pu rester, et moi aussi bien sûr."

Choupo-Moting et ses partenaires doivent disputer la finale de la contre , vendredi (21h10) au Stade de .

Ils enchaîneront avec un match amical au Parc des Princes contre Sochaux le 5 août avant de se projeter sur le Final-8 à Lisbonne et le quart de finale de face à l' Bergame, le 12 août prochain.