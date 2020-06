PSG : c'est fini pour Cavani et Meunier !

C'est la fin de l'aventure pour Edinson Cavani et Thomas Meunier. En fin de contrat au 30 juin, les deux hommes n'iront pas plus loin. Ils quitteront le à cette date, comme révélé ce samedi par RMC Sport, et ne disputeront donc pas les derniers matches de la saison.

Le club de la capitale devra composer sans l'Uruguayen et le Belge pour le Final-8 de la qui se jouera à Lisbonne du 12 au 23 août. Le coach Thomas Tuchel fera sans eux aussi pour les finales de la et de la , qui auront lieu probablement fin juillet.

Edinson Cavani and Thomas Meunier will leave PSG at the end of the month and will play no part in the rest of their Champions League campaign, sources have confirmed to @B_Quarez 👋 pic.twitter.com/17D8BGPPNn