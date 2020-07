PSG-Celtic, Thiago Silva titulaire, Verratti sur le banc

La composition officielle du Paris Saint-Germain, qui affronte le Celtic pour son 3ème match amical de l'été, ce mardi soir, au Parc des Princes.

Après ses balades face au Havre (9-0) et Waasland-Beveren (7-0), le affronte le Celtic ce mardi, au Parc des Princes. Un troisième match amical qui fait office de répétition générale pour les Franciliens, à trois jours de la finale de la face à Saint-Etienne.

Thiago Silva titulaire en défense centrale et capitaine

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a décidé d'aligner une équipe en 4-4-2, avec les présences combinées de Kylian Mbappé et Mauro Icardi en attaque, soutenus sur les ailes par Neymar et Angel Di Maria. Au milieu de terrain, Idrissa Gueye et Leandro Paredes sont titulaires.



En défense, Thiago Silva est titulaire et capitaine, et sera épaulé par Marquinhos dans l'axe. Les couloirs seront quant à eux occupés par Kehrer et Bakker. Enfin, Keylor Navas occupera le poste de gardien de but. Pour rappel, Bernat et Diallo ont déclaré forfait pour cette rencontre.

