PSG-Bayern : Kingsley Coman moins précoce que Lionel Messi

Kingsley Coman n'est pas passé loin de piquer un record de précocité à Lionel Messi.

En inscrivant le seul but de la finale de la Ligue des champions face au PSG, Kingsley Coman a logiquement été désigné « Homme du match ».

Agé de 24 ans et 71 jours, Coman est le deuxième plus jeune joueur à recevoir cette récompense derrière un certain Lionel Messi.

Sacré avec le Barça en 2011, et auteur d'un but mémorable de la tête face à , Messi avait seulement 23 ans, 11 mois et 4 jours lorsqu'il a reçu le trophée de meilleur joueur du match.

Kingsley Coman est également le deuxième joueur français à recevoir cette distinction après Zinédine Zidane. Le mythique numéro 10 des Bleus avait offert la victoire au en inscrivant une somptueuse reprise de volée.

Messi, Zidane : Kingsley Coman est en très bonne compagnie !

Les joueurs désignés « homme du match » des finales de la

2020 : Kingsley Coman ( )

2019 : Virgil van Dijk ( )

2018 : Gareth Bale (Real Madrid)

2017 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2016 : Sergio Ramos (Real Madrid)

2015 : Andrés Iniesta ( )

2014 : Ángel Di María (Real Madrid)

2013 : Arjen Robben (Bayern Munich)

2012 : Didier Drogba ( )

2011 : Lionel Messi (FC Barcelone)

2010 : Diego Milito ( )

2009 : Xavi Hernández (FC Barcelone)

2008 : Edwin van der Sar (Manchester United)

2007 : Filippo Inzaghi ( )

2006 : Samuel Eto'o (Barcelone)

2005 : Steven Gerrard (Liverpool)

2004 : Deco ( )

2003 : Paolo Maldini (AC Milan)

2002 : Zinédine Zidane (Real Madrid)

2001 : Oliver Kahn (Bayern Munich)