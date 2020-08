PSG-Bayern : Kingsley Coman, neuvième buteur français en finale de la Ligue des champions

Unique buteur de la finale, Kingsley Coman entre dans l'histoire du football… français.

C'est un incroyable clin d'œil du destin : formé au PSG, Kingsley Coman a inscrit le seul but de la finale de la .

Avec cette réalisation, Kingsley Coman a inscrit le 500e but du en Ligue des Champions ! Seuls Barcelone (517) et le (567) en comptent davantage.

Mais surtout, l'ancien Parisien est devenu le neuvième buteur français en finale de C1, après Michel Hidalgo, Michel Leblond et Jean Templin en 1956 (avec Reims), Michel Platini en 1985 (avec la ), Basile Boli en 1993 (avec l'OM), Marcel Desailly en 1994 (avec l' ), Zinédine Zidane et son inoubliable reprise de volée en 2002 (avec le Real Madrid) et Karim Benzema en 2018 (lui aussi avec le Real Madrid).