PSG-ASSE, William Saliba ne cache pas son énorme déception

Appartenant à Arsenal, Saliba n'a finalement pas été autorisé par les Gunners à disputer la finale de la Coupe de France face au PSG. Une déception.

Appartenant à mais prêté à son club formateur de l'AS Saint-Etienne la saison dernière, William Saliba a finalement été privé de finale de face au , ce vendredi soir, au Stade de . Faute d'accord entre les deux clubs, la jeune pépite stéphanoise va devoir assister à la rencontre en tant que spectateur. Une immense déception pour le défenseur central, qui s'est confié longuement à ce sujet dans les colonnes de L'Equipe.

"J'ai espéré, espéré. Vraiment"

"Si je pensais jusqu’au bout pouvoir jouer ce match ? Oui. Ça aurait été ma première finale, pour ma deuxième année en pro. Si j'espère en jouer d'autres, on n'est jamais sûr de rien. De plus, ça aurait été mon dernier match avec mon club formateur. J'ai espéré, espéré. Vraiment. Même quand cela devenait impossible. Les deux clubs ont tout fait pour que je la joue. Mais ils n'ont pas trouvé d'accord. J'ai été très déçu", a déclaré le chouchou du stade Geoffroy-Guichard, qui sera présent à Paris.



"Pourquoi je souhaitais tant être au Stade de France ce vendredi ? Je ne pouvais pas rater ça. Comme je n'aurai pas la chance de la disputer, je veux au moins sentir cette finale de plus près, en supportant mon équipe au stade. Devant la télévision, ce n'est pas pareil. Cela me tenait à cœur d'être là, en espérant voir les Verts gagner. Ça me permettra aussi de dire au revoir à mes équipiers convenablement. Car je suis parti comme un voleur", a ajouté le natif de Bondy pour L'Equipe.