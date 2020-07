PSG-Saint-Etienne : Neymar déjà pleine balle

Décisif lors des trois matches de préparation remportés haut la main par le PSG, Neymar apparaît très en jambes avant de retrouver la compétitition.

C'est avec un Neymar en forme que le aborde cette finale de . Revenu affûté, après s'être confiné au , le n°10 a démarré pied au planché en réalisant trois belles sorties ces dernières semaines.

Incontestablement en jambes et décisif contre (9-0), les Belges de Waasland-Beveren (7-0) et le Celtic FC (4-0), Neymar semble d'attaque pour mener son équipe vers un nouveau titre vendredi contre Saint-Etienne. Son état de forme réjouit le coach Thomas Tuchel, interrogé en veille de match sur les bons signaux envoyés par son joueur phare durant la préparation. "Je ne suis pas surpris. Il est revenu dans un bon état d'esprit et une bonne forme. Il s'adapte super vite à tous les entraînements, il a gagné en capacités très rapidement", a commenté le coach allemand lors du point presse.

En bonne forme et décisif

Comme la plupart des cadres de l'équipe, Neymar a eu le droit à un temps de jeu adapté, et minutieusement réparti. Soit 45 minutes d'abord contre Le Havre, une heure face à Beveren, puis 45 minutes de nouveau contre le Celtic. Et à chaque fois, il s'est montré performant, marquant systématiquement : un doublé face au HAC, un but sur penalty face à Beveren, sans compter sa passe pour Mauro Icardi ensuite. Et enfin, un but et une passe décisive mardi au Parc des Princes face aux Ecossais. Un bilan plus que convenable pour celui qui sera encore aligné - sans aucun doute - vendredi soir au Stade de .

"C'est important pour lui de jouer le plus possible, a rappelé Tuchel. Il sera sur le terrain demain. Il est dans une bonne forme, décisif, et c'est la meilleure chose." Pour son coach, en premier lieu, mais avant-tout pour son équipe dans l'ensemble, qui aura forcément besoin d'un Neymar décisif, altruiste, et donc inspiré pour confirmer son statut de favori face aux Verts, et ainsi soulever le trophée. Ce qui mettrait Paris dans de bonnes conditions avant de préparer son autre finale, face à en la semaine prochaine. Et de se projeter ensuite sur la , pour le Final-8 à Lisbonne (12-23 août).