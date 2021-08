PSG - L'arrivée de Messi à Paris repoussée

On l'attendait ce dimanche à Paris mais Lionel Messi n'est pas arrivé dans la Capitale. Explications.

Que les supporters du PSG se rassurent, Lionel Messi et le PSG, ce n'est plus qu'une question d'heures. L'Argentin aurait d'ailleurs dû arriver en France ce dimanche pour ensuite passer sa visite médicale lundi. Les journalistes et les supporters faisaient le pied de grue à l'aéroport du Bourget mais ils ont perdu leur temps.

En effet, Lionel Messi, qui a fait ses adieux, aujourd'hui, au Barça, lors d'une émouvante conférence de presse, ne voyagera vers la France que lorsqu'un accord total avec le PSG sera trouvé.

Or, pour le moment, il y a seulement un accord de principe entre les deux parties. Selon nos informations, le PSG a proposé un contrat de deux ans, plus une année en option à Lionel Messi.

Lionel Messi pourrait donc finalement arriver lundi comme l'a annoncé Gianluca Di Marzio, notre confrère italien.