Messi au PSG ? L’Argentin donne sa version

A l’occasion de sa conférence de presse d’adieux au Barça, Messi est revenu sur la rumeur PSG, sans la démentir bien au contraire.

Il est arrivé sur le podium de l’auditorium du Camp Nou les yeux rouges alors que la conférence de presse n’avait pas encore commencé. Ce dimanche midi, Lionel Messi a fait ses adieux officiels au Barça, non sans émotions.

Après plus de seize ans dans le club catalan, l’Argentin est contraint de faire ses valises, en partie à cause des finances des Blaugrana, alors que lui souhaitait rester au contraire de la saison dernière où il avait dû faire une croix sur ses envies d’ailleurs.

"Le club a dit qu'on n'a pas pu à cause d'une raison de la Liga c'est ce que Laporta a expliqué, beaucoup de choses ont été dites, je peux te dire que de mon côté j'ai fait tout ce qui est possible, confirme Messi. Je voulais rester, mais ça n'a pas pu être le cas."

Les larmes encore coulantes sur son visage, le récent vainqueur de la Copa America n’a bien évidemment pas échappé aux questions des journalistes sur son avenir. Libre de tout contrat, Lionel Messi est LE gros poisson de cette fin de mercato mais le PSG semble être le grand favori pour accueillir l’Argentin dans ses rangs.

Messi réunis avec ses amis Neymar et Di Maria ?

Alors Messi de nouveau réuni avec Neymar ? Le principal intéressé n’a pas démenti la rumeur parisienne, bien au contraire, assurant par la même occasion que la photo avec le Brésilien, Di Maria, Paredes et Verratti à Ibiza il y a quelques jours n'avait rien de préméditoire.

"La photo avec les joueurs du Paris Saint-Germain était une coïncidence, complètement. J'étais là avec mes amis, on a décidé de prendre une photo... ils m'ont dit : 'Viens à Paris !' mais c'était juste une blague, on était en vacances".

L'article continue ci-dessous

"Le PSG est une possibilité, mais rien n'est fait avec personne, tempère-t-il. Quand le communiqué est sorti, j'ai eu beaucoup d'appels, plusieurs clubs, mais il n'y a rien de fait. Mais on parle, oui."

L’arrivée de Neymar au PSG il y a quatre ans avait été une onde de choc en Ligue 1. Celle du sextuple Ballon d’Or semblait irréelle il y a encore quelques jours. Elle prend pourtant de plus en plus d’ampleur au fur et à mesure des heures.

Selon des médias argentins que confirme L’Equipe, Lionel Messi est attendu dès ce soir dans la capitale française. Moqué depuis des années, le championnat de France risque bien de devenir « the place to be » cette saison.