Proche du retour de blessure, Ferland Mendy ne pense pas à une prolongation de contrat

Le Français entame la dernière étape de sa convalescence après une blessure au tibia. Son entourage nie avoir demandé une augmentation au Real Madrid.

Ferland Mendy va vivre, des vacances d'été, et une pré-saison bien différente. Et pour cause, alors que le Real Madrid a repris le chemin de l'entraînement, l'international français aura du retard à l'allumage. L'arrière latéral continue de se remettre de la périostite tibiale qu'il a subie le 5 mai contre Chelsea, il a donc commencé la préparation pour 2021-22 dans les installations de Valdebebas.

Le Français suit le protocole et le calendrier fixé par le club merengue, qui lui a réservé un traitement conservateur, le même dans les mésaventures de ce type. Avec ce traitement, il est prévu que dans les semaines à venir, à l'approche de la fin de ce mois de juillet, Ferland Mendy puisse s'intégrer dans la dynamique de travail du groupe et débute sous les ordres de Carlo Ancelotti, arrivé cet été pour remplacer Zinedine Zidane.

Marcelo et Miguel Gutiérrez, double compétition

Ensuite, il devra regagner le terrain perdu en ces premiers jours d'exercices à Real Madrid City, où Antonio Pintus impose son autorité et sa préparation physique intense. L'année dernière, malgré la blessure, Ferland Mendy a été le sixième joueur le plus utilisé du Real Madrid en terme de temps de jeu (3 260 minutes), confirmant une progression par rapport à sa première saison, qu'il avait terminé à la dixième place devant Marcelo (2 403 minutes pour le Français contre 1854 pour le Brésilien).

L'article continue ci-dessous

Pour le latéral français qui va débuter sa saison en août, la concurrence sera féroce. D'une part, Marcelo ne veut pas partir et est apparu plus mince que jamais, déterminé à porter le brassard de capitaine sur la pelouse. En effet, le Brésilien est désormais le joueur le plus capé du vestiaire merengue depuis le départ de Sergio Ramos et sera donc le titulaire du brassard de capitaine lorsqu'il sera titularisé par Carlo Ancelotti.

En plus de Marcelo, Miguel Gutiérrez est toujours présent. Le latéral issu du centre de formation dans laquelle l'entité merengue a placé le plus d'espoirs parmi ses jeunes est l'un des joueurs qui a le plus conquis les fans en raison de la façon dont il a émergé depuis ses débuts en avril. Au cours de ses 314 minutes en six matchs, Gutiérrez a déjà pris la place de Marcelo dans le onze de départ en fin de saison dernière quand Mendy était absent.

Mendy, un avenir à la Casa Blanca : il n'a pas demandé d'augmentation

Outre sa santé et sa condition physique, pour le reste, Ferland Mendy est très heureux au Real Madrid. Signé en 2019 pour 48 millions d'euros plus cinq de bonus et sous contrat jusqu'en juin 2025, Ferland Mendy ne veut pas à tout prix être augmenté et obtenir un nouveau contrat, contrairement à ce qui a été avancé dans la presse espagnole lorsque l'international français multipliait les bonnes performances la saison dernière.

Des personnes de son entourage de la plus haute confiance qualifient la demande d'augmentation salariale de "totalement fausse". L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais est conscient que le club traverse une période financière complexe et considère que ce n'est pas encore le moment de parler d'une prolongation de contrat ou même tout simplement d'argent.