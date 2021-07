Marcelo succède à Ramos comme capitaine du Real

L'expérimenté défenseur brésilien, Marcelo, vient d'être désigné nouveau capitaine du Real en remplacement de Sergio Ramos.

Marcelo vient de hériter du brassard de capitaine au Real Madrid après le départ de Sergio Ramos.

Les Blancos ont vu leur légendaire arrière les quitter en tant que joueur libre après 16 ans passés au club et s'engager en faveur du PSG. Un autre pilier de longue date à Santiago Bernabeu portera désormais le brassard, en la personne du Brésilien de 33 ans et qui s'apprête à effectuer, lui aussi, sa 16e saison dans la capitale espagnole. C'est Carlo Ancelotti, le nouveau capitaine de l'équipe, qui lui a attribué cet honneur.

Marcelo a confié cette information dans une interview site officiel du club : "C'est un honneur et une énorme responsabilité d'être capitaine du plus grand club du monde. Je suis extrêmement chanceux. Quand vous êtes un joueur du Real Madrid, vous vous réveillez chaque jour plein de désir et cela grandit après chaque saison. Je suis ici depuis longtemps, mais le désir est toujours là et il ne cesse de grandir. Je suis vraiment dans l'attente du début de la nouvelle saison".

L'ancien sociétaire de Fluminense a aussi assuré qu'il n'est pas du tout blasé, malgré tout ce temps passé au plus haut niveau : "J'apprends beaucoup chaque saison, il y a toujours quelque chose de nouveau. Je suis encore plus enthousiasmé par cette campagne parce que je suis capitaine du Real Madrid. C'est un rêve devenu réalité pour moi et je crois que j'ai fait tout mon possible pour être ici depuis un long moment."

Marcelo a hâte de tenir son nouveau rôle

L'arrière gauche sud-américain a déjà pallié Ramos dans ce rôle si important par le passé. Ça ne sera donc pas une nouveauté pour lui.

Sa vaste expérience a fait de lui un candidat évident pour assumer une telle responsabilité de manière permanente et aujourd'hui il est impatient de monter l'exemple. Il a ajouté: "J'ai toujours essayé d'apporter un peu de mon enthousiasme et j'ai pris la responsabilité d'aider les jeunes ainsi que ceux qui sont ici depuis longtemps. Le soutien est toujours le bienvenu. Je cherche toujours à apprendre de nouvelles choses et j'ai aussi besoin de l'aide de mes coéquipiers. Je crois qu'en tant que capitaine, je suis le porte-parole de l'équipe et je chercherai toujours à aider autant que possible, tout comme Je l'ai toujours fait."

Marcelo a, depuis son arrivée en janvier 2007, honoré 528 apparitions pour le Real. Il les a aidés à remporter cinq titres en Liga et quatre couronnes en Ligue des champions, mais a terminé la saison dernière sans le moindre trophée.