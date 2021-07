Le début d'un long bras de fer entre Varane et le Real Madrid ?

Les Merengue auraient présenté une offre de prolongation au défenseur central. Une proposition encore loin de ses attentes.

L'été sera long et très important du côté du Real Madrid. La Casa Blanca a tourné une page de son histoire lors de l'intersaison avec le départ de Zinedine Zidane, sur le banc de touche, et surtout celui de Sergio Ramos, en fin de contrat. Carlo Ancelotti est de retour sur le banc de touche du Real Madrid et a plusieurs chantiers qui s'annoncent devant lui. Le premier : réussir le mercato estival et reconstruire une équipe compétitive.

Deuxième de Liga et demi-finaliste de la Ligue des champions l'an dernier, le Real Madrid ne pourra pas investir comme bon lui semble sur le mercato en raison de la crise économique liée au Covid. Et avant de penser à faire venir Kylian Mbappé ou d'autres joueurs désirés par les dirigeants du club espagnol, le Real Madrid doit faire un point sur la situation de son effectif. Le cas de Raphaël Varane pose notamment problème.

En fin de contrat en juin 2022, le défenseur central français n'a toujours pas prolongé son contrat. Le Real Madrid a l'intention de renouveler le bail du champion du monde 2018, mais si ce dernier refuse de prolonger, le club espagnol envisage de le vendre pour ne pas le perdre gratuitement l'été prochain et ne pas revivre un cas Sergio Ramos. Néanmoins, les deux parties ne sont visiblement pas, encore, sur la même longueur d'onde.

Varane ne sera pas soldé

Selon la presse espagnole, une offre de prolongation de contrat a été présenté à Raphaël Varane récemment. Mais le salaire proposé par la Casa Blanca est encore loin des demandes du défenseur central français. En effet, le Real Madrid propose une légère augmentation salariale à Varane qui lui permettrait de gagner 7 millions d'euros par an, mais ce dernier aimerait gagner 12 millions d'euros par an, autant que David Alaba.

Pour le moment, les négociations traînent et n'avancent pas. Du coup, Manchester United est à l'affût et prêt à tenter sa chance. Mais les Red Devils ne veulent pas proposer plus de 45 millions d'euros pour un joueur en fin de contrat dans un an. Selon les informations de ABC, le Real Madrid ne vendra pas Raphaël Varane à ce prix-là. Les Merengue demandent au moins 50 millions d'euros pour laisser filer l'ancien lensois.

Si jamais aucun club n'est prêt à investir ce montant, le Real Madrid conservera Raphaël Varane, en espérant trouver un accord d'ici à l'été 2022 pour le prolonger, quitte à le perdre sans la moindre indemnité. Bien évidemment, dans l'imaginaire des dirigeants du Real Madrid, il est inconcevable que Raphaël Varane quitte le club libre l'été prochain, mais il est également inconcevable de le solder cet été.