Premier League - Une reprise le 8 juin, fin de saison le 27 juillet ?

D'après le média britannique The Times, la Premier League pourrait reprendre ses droits le 8 juin prochain, et se terminer le 27 juillet.

"La , l'EFL et la PFA ont convenu que des décisions difficiles devront être prises afin d'atténuer l'impact économique de la suspension actuelle du football professionnel en et ont convenu de travailler ensemble pour parvenir à des solutions communes. Les championnats ne reprendront que le 30 avril au plus tôt. Elles ne le feront que lorsque la situation sanitaire le permettra et que les conditions le permettront", pouvait-on lire le 27 mars dernier.

Une fin de saison étalée sur deux mois ?

Depuis, la pandémie de coronavirus a encore gagné du terrain Outre-Manche, ne laissant d'autres choix que de repousser cette date du 30 avril. D'après le média The Times, la Premier League pourrait finalement redémarrer le 8 juin, à huis clos, et s'achever le 27 juillet.

Bien entendu, cela ne se fera pas sans l'accompagnement de nombreuses mesures exceptionnelles. Ainsi, les matches devront se dérouler avec au maximum 400 personnes par enceinte. Celles-ci, pour pouvoir être présentes, devront au préalable avoir été testées négatives au virus, tandis que les enceintes choisies seront soigneusement sélectionnées selon des critères sanitaires. Toutefois, le manque de tests à disposition pourrait s'avérer être un frein majeur.

Plus d'équipes

Pour rappel, 92 rencontres de Premier League doivent encore être jouées pour aller au terme de la saison 2019-20. Suspendu 13 mars dernier, le championnat était dominé par les Reds de . Avec 25 points d'avance sur leur dauphin, ceux-ci pourraient donc être sacrés champion dans les règles de l'art.