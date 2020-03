La Premier League ne reprendra pas avant le 30 avril

En concertation avec les clubs de l'élite, la Ligue anglaise a décidé de retarder la reprise du championnat au 30 avril prochain. Au plus tôt.

Le football anglais ne reprendra que le 30 avril au plus tôt, a confirmé la ce vendredi.

La pandémie de coronavirus a mis le football dans le monde en pause alors que les pays se démènent pour contenir la propagation qui a fait plus de 23 000 morts et infecté plus de 500 000 personnes. Les championnats anglais avaient initialement été reportées au premier week-end d'avril mais la Fédération de football a annoncé la semaine dernière que la suspension durerait jusqu'à au la fin du mois au moins.

L'article continue ci-dessous

La Premier League, l'EFL et l'Association des footballeurs professionnels se sont réunis vendredi pour discuter de la situation, mais n'ont pas encore décidé quand la campagne reprendra. "La Premier League, l'EFL et le PFA se sont réunis aujourd'hui et ont discuté de la gravité croissante de la pandémie de Covid-19", a confirmé un communiqué conjoint. "Il a été souligné que les pensées des trois organisations continuent d'être avec toutes les personnes touchées par le virus", indiquait d'abord le communiqué.

Plus d'équipes

"La Premier League, l'EFL et la PFA ont convenu que des décisions difficiles devront être prises afin d'atténuer l'impact économique de la suspension actuelle du football professionnel en et ont convenu de travailler ensemble pour parvenir à des solutions communes. Les championnats ne reprendront que le 30 avril au plus tôt. Elles ne le feront que lorsque la situation sanitaire le permettra et que les conditions le permettront", pouvait-on également lire sur la note rendue publique.

"D'autres réunions auront lieu la semaine prochaine en vue de formuler un plan commun pour faire face aux circonstances difficiles auxquelles sont confrontées les ligues, leurs clubs, leurs joueurs, leur personnel et leurs supporters", ont conclu les hautes instances du football anglais.